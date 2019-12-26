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Зимние олимпийские виды спорта

СБР намерен обсудить вопрос о привлечении иностранных спортсменов на "Ижевскую винтовку"

По мнению Владимира Драчева, на первоначальном этапе в Удмуртию необходимо приглашать биатлонистов из Белоруссии, Украины и Казахстана

ИЖЕВСК, 26 декабря. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) рассматривает привлечение иностранных спортсменов на "Ижевскую винтовку", как один из вариантов развития соревнований в Удмуртии, которые в 2019 году проводятся в республике в 50-й раз. Об этом сообщил ТАСС президент СБР Владимир Драчев.

"Мы обсуждаем вопрос, чтобы из "Ижевской винтовки" сделать международный старт, брендовый старт, как Рождественская гонка в Шальке. Такую же мы можем провести здесь в Ижевске с привлечением иностранных спортсменов. Да, первоначально за это пришлось бы заплатить, организовать хорошие призы, организовать мероприятия для зрителей, а уже потом участники бы сюда потянулись. Это даст толчок развитию и всероссийского биатлона и удмуртского", - считает Драчев.

По его словам, в качестве примера в данном вопросе необходимо ориентироваться на Ханты-Мансийск. "Спортивный комплекс в Ханты-Мансийске похож на ижевский. В 1996 и 1997 годах мы стали привлекать иностранцев, мы сделали трассы, стрельбище, в итоге в 2003-м и в 2011-м провели там чемпионат мира", - добавил Драчев.

По его мнению, на первоначальном этапе в Удмуртию необходимо приглашать биатлонистов из Белоруссии, Украины, Казахстана, а уже затем пытаться привлечь в регион спортсменов из других стран.

Соревнования по биатлону "Ижевская винтовка" проходят в 2019 году на территории Удмуртии в 50-й раз. В том числе по их результатам будет сформирована сборная команда России для участия в этапах Кубка Международного союза биатлонистов (IBU). Традиционно в рамках стартов проводятся чемпионат России и этап Кубка России по биатлону. В различные годы победителями "Ижевской винтовки" становились Максим Максимов, Дмитрий Васильев, Валерий Медведцев, Сергей Чепиков и Драчев.

Теги
Драчев, Владимир ПетровичЗимние олимпийские виды спорта
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