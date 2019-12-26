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Единая лига ВТБ

Мессина получил трофей Единой лиги ВТБ за включение в зал славы

Награду в Калининграде вручил президент лиги Сергей Кущенко
Этторе Мессина и президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко Андрей Карташов/ТАСС
Описание
Этторе Мессина и президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко
© Андрей Карташов/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 26 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Итальянский тренер "Милана" Этторе Мессина получил трофей по случаю включения в Зал славы Единой лиги ВТБ.

Награду тренеру вручил президент лиги Сергей Кущенко в Калининграде, где в четверг матч Евролиги проведет ЦСКА. Единая лига ВТБ в начале года представила свой Зал славы, в который вошли семь игроков и три тренера, включая Мессину.

"Это огромная честь для меня, конечно, приятно, что меня помнят. Я всегда с огромной теплотой вспоминаю время в ЦСКА, вижу, как развивается Единая лига ВТБ, это уже один из сильнейших турниров Европы. Возможно, я еще вернусь работать", - сказал Мессина.

Мессина во главе ЦСКА (2012-2014 годы) дважды выиграл Единую лигу ВТБ, это один из двух тренеров в истории лиги (наряду с Димитрисом Итудисом), который имеет более 80% побед.

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