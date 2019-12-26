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Еврокубки

Алиханов: матч ЦСКА показал, что у баскетбола хорошие перспективы в Калининграде

Армейцы в четверг провели встречу Евролиги в Калининграде из-за занятости московских арен
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов Сергей Мальгавко/ТАСС
Описание
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
© Сергей Мальгавко/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 26 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Ажиотаж, вызванный проведением матча Евролиги между ЦСКА и "Миланом", показал, что у баскетбола хорошие перспективы в Калининграде. Об этом ТАСС заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

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ЦСКА в Калининграде обыграл "Милан" в матче баскетбольной Евролиги

В четверг ЦСКА провел домашний матч Евролиги против "Милана" в Калининграде. Причиной переноса встречи стала занятость московских арен в период новогодних праздников.

"Мы спорт любим, много разных соревнований проводим, но баскетбольное соревнование такого уровня - впервые, - сказал Алиханов. - На матче ЦСКА в Евролиге аншлаг, и это свидетельствует о том, что у баскетбола в регионе хорошие перспективы. У нас есть прекрасное баскетбольное пространство "Мост" в городе, где проводятся игры уличного баскетбола. Рядом с ареной есть земельный участок, и ребята из федерации проектируют баскетбольную академию. Надеюсь, в скором времени мы начнем строить ее".

ЦСКА следующий домашний матч Евролиги также проведет в Калининграде. Встреча против греческого "Олимпиакоса" состоится 3 января.

Теги
Алиханов, Антон АндреевичКалининградская область
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