Федор Емельяненко заявил, что хорошо подготовился к своему последнему бою в Японии

ТОКИО, 27 декабря. /ТАСС/. Российский боец Федор Емельяненко считает, что хорошо подготовился к своему последнему бою в Японии с американцем Куинтоном Джексоном. Об этом россиянин заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио.

"Чувствую себя отлично, подготовились хорошо. Бой покажет, так ли это", - сказал Емельяненко. Также россиянин отметил, что подготовка велась универсально - отрабатывалась и стойка, и партер.

Емельяненко признался, что возраст и травмы дают о себе знать. "Во время каждой подготовки они [травмы] дают о себе знать. Если в молодости это не влияло, то сейчас не получается не замечать. Приходится немного терпеть", - добавил спортсмен.

Бой Емельяненко против Джексона состоится в рамках турнира Bellator в Японии. Он пройдет 29 декабря.

Всего на счету 43-летнего Емельяненко 35 побед и шесть поражений в ММА. Еще один бой был признан несостоявшимся. Джексон - бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В активе 41-летнего американца 38 побед и 13 поражений.