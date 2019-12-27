Медведева успешно провела тренировку на чемпионате России, Трусова прыгнула тройной аксель

КРАСНОЯРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира среди юниоров, мировая рекордсменка в произвольной программе Александра Трусова смогла чисто исполнить аксель в три с половиной оборота на тренировке перед короткой программой чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске, двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева также успешно провела тренировку. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Перед "прогоном" программы Трусова смогла чисто выполнить данный элемент, появившийся в заявке 15-летней фигуристки в финале Гран-при в Турине. При этом во время проката спортсменка допустила падение на этом прыжке. Затем она смогла чисто выполнить тройной флип и каскад из тройного лутца и тройного тулупа. После окончания представления короткой программы Трусова продолжила отрабатывать тройной аксель, и две попытки оказались успешными, кроме того, фигуристка чисто выполнила четверной лутц и каскад из четверного и тройного тулупов.

Другая ученица группы Тутберидзе 15-летняя Анна Щербакова безошибочно выполнила короткий прокат, продемонстрировав двойной аксель, а также каскады из тройного флипа и тройного риттбергера и тройного лутца с тройным риттбергером. Большое количество времени на утренней тренировочной сессии фигуристка посвятила отработке тройного риттбергера - как сольно, так и в комбинации. После окончания "прогона" Щербакова дважды успешно выполнила четверной лутц (один из них - в каскаде с тройным тулупом).

23-летняя Елизавета Туктамышева в прокате программы допустила "бабочку" на тройном акселе. Позднее спортсменке все же удалось выполнить элемент. В концовке программы Туктамышева выполнила тройной лутц. Во время отработки отдельных прыжковых элементов фигуристка еще несколько раз чисто приземлила тройной аксель, также ей удалось выполнить четверной тулуп.

16-летняя Алена Косторная во время исполнения программы прыгнула тройной аксель (была вынуждена сделать шаг назад для удержания равновесия), тройной лутц и каскад из тройного флипа и тройного тулупа. Позднее фигуристка чисто исполнила тройной аксель, отрабатывая отдельные прыжки. 17-летняя Софья Самодурова не допустила ошибок в тренировочном прокате короткой программы, выполнив каскад из тройного флипа и тройного тулупа, тройной лутц и двойной аксель в заключительной части. 20-летняя Медведева, которая была вынуждена перед тренировкой поменять ботинки коньков, перед "прогоном" отрабатывала тройной сальхов и двойной аксель. В прокате она безошибочно выполнила каскад из тройного флипа и тройного тулупа, двойной аксель и тройной риттбергер.

Девушки представят короткие программы позднее в пятницу, начало - в 15:30 мск.