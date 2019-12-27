{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат России по фигурному катанию

Медведева успешно провела тренировку на чемпионате России, Трусова прыгнула тройной аксель

Перед "прогоном" программы Трусова смогла чисто выполнить данный элемент, появившийся в заявке 15-летней фигуристки в финале Гран-при в Турине
Евгения Медведева Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Евгения Медведева
© Сергей Бобылев/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира среди юниоров, мировая рекордсменка в произвольной программе Александра Трусова смогла чисто исполнить аксель в три с половиной оборота на тренировке перед короткой программой чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске, двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева также успешно провела тренировку. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Перед "прогоном" программы Трусова смогла чисто выполнить данный элемент, появившийся в заявке 15-летней фигуристки в финале Гран-при в Турине. При этом во время проката спортсменка допустила падение на этом прыжке. Затем она смогла чисто выполнить тройной флип и каскад из тройного лутца и тройного тулупа. После окончания представления короткой программы Трусова продолжила отрабатывать тройной аксель, и две попытки оказались успешными, кроме того, фигуристка чисто выполнила четверной лутц и каскад из четверного и тройного тулупов.

Другая ученица группы Тутберидзе 15-летняя Анна Щербакова безошибочно выполнила короткий прокат, продемонстрировав двойной аксель, а также каскады из тройного флипа и тройного риттбергера и тройного лутца с тройным риттбергером. Большое количество времени на утренней тренировочной сессии фигуристка посвятила отработке тройного риттбергера - как сольно, так и в комбинации. После окончания "прогона" Щербакова дважды успешно выполнила четверной лутц (один из них - в каскаде с тройным тулупом).

23-летняя Елизавета Туктамышева в прокате программы допустила "бабочку" на тройном акселе. Позднее спортсменке все же удалось выполнить элемент. В концовке программы Туктамышева выполнила тройной лутц. Во время отработки отдельных прыжковых элементов фигуристка еще несколько раз чисто приземлила тройной аксель, также ей удалось выполнить четверной тулуп.

16-летняя Алена Косторная во время исполнения программы прыгнула тройной аксель (была вынуждена сделать шаг назад для удержания равновесия), тройной лутц и каскад из тройного флипа и тройного тулупа. Позднее фигуристка чисто исполнила тройной аксель, отрабатывая отдельные прыжки. 17-летняя Софья Самодурова не допустила ошибок в тренировочном прокате короткой программы, выполнив каскад из тройного флипа и тройного тулупа, тройной лутц и двойной аксель в заключительной части. 20-летняя Медведева, которая была вынуждена перед тренировкой поменять ботинки коньков, перед "прогоном" отрабатывала тройной сальхов и двойной аксель. В прокате она безошибочно выполнила каскад из тройного флипа и тройного тулупа, двойной аксель и тройной риттбергер.

Девушки представят короткие программы позднее в пятницу, начало - в 15:30 мск.

Теги
Медведева, Евгения АрмановнаЧемпионат России по фигурному катанию
Реклама на ТАСС
Чемпионат России по фигурному катанию
Плющенко назвал серьезным поступком решение Медведевой не сниматься с чемпионата России
Двукратной чемпионке мира и Европы в четверг пришлось менять коньки перед короткой программой национального первенства из-за повреждения ботинка
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС