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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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Ганус уведомил WADA, что юридическая компания Schellenberg Wittmer представит РУСАДА в CAS

Компания ранее оказывала юридическую поддержку многим российским атлетам
Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус уведомил Всемирное антидопинговое агентство (WADA), что швейцарская юридическая компания Schellenberg Wittmer будет представлять интересы РУСАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне. Об этом Ганус сообщил журналистам в пятницу.

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Во вторник общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендацию наблюдательного совета РУСАДА о несогласии с санкциями WADA. В пятницу Ганус отправил в WADA уведомление о несогласии с решением исполкома организации от 9 декабря о несоответствии РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу, последствиях такого несоответствия и условиях восстановления статуса РУСАДА. После этого WADA подаст уведомление о споре в CAS. Ранее стало известно, что интересы РУСАДА в CAS при рассмотрении дела о санкциях WADA в отношении российского спорта представит Schellenberg Wittmer.

"Была определена юридическая организация, которой РУСАДА выразит доверенность на ведение дел в суде. Это Schellenberg Wittmer. Процесс заключения данного договора и его реализации остается неопределенным", - рассказал Ганус.

"Я убежден, что интересы чистых спортсменов надо было защищать раньше, не допускать до этой пропасти. Нам нужны серьезные изменения. В этой связи наша работа будет направлена на то, чтобы обеспечить антидопинговое сопровождение наших спортсменов, чтобы у них не было ограничения на участие в Олимпийских играх", - добавил глава РУСАДА.

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Schellenberg Wittmer была основана в 2000 году. Компания ранее оказывала юридическую поддержку многим российским атлетам. В частности, Schellenberg Wittmer успешно оспорила в CAS апелляции 28 российских спортсменов, которые обвинялись в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде 2014 года в Сочи.

9 декабря исполком WADA единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия, что должно повлечь санкции в отношении российского спорта: страна на четыре года лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены не смогут выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Кроме того, государственным служащим и членам Олимпийского комитета России будет запрещено посещать указанные события в качестве официальных лиц.

Теги
Ганус, Юрий АлександровичВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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