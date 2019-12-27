Ганус уведомил WADA, что юридическая компания Schellenberg Wittmer представит РУСАДА в CAS

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус уведомил Всемирное антидопинговое агентство (WADA), что швейцарская юридическая компания Schellenberg Wittmer будет представлять интересы РУСАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне. Об этом Ганус сообщил журналистам в пятницу.

Во вторник общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендацию наблюдательного совета РУСАДА о несогласии с санкциями WADA. В пятницу Ганус отправил в WADA уведомление о несогласии с решением исполкома организации от 9 декабря о несоответствии РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу, последствиях такого несоответствия и условиях восстановления статуса РУСАДА. После этого WADA подаст уведомление о споре в CAS. Ранее стало известно, что интересы РУСАДА в CAS при рассмотрении дела о санкциях WADA в отношении российского спорта представит Schellenberg Wittmer.

"Была определена юридическая организация, которой РУСАДА выразит доверенность на ведение дел в суде. Это Schellenberg Wittmer. Процесс заключения данного договора и его реализации остается неопределенным", - рассказал Ганус.

"Я убежден, что интересы чистых спортсменов надо было защищать раньше, не допускать до этой пропасти. Нам нужны серьезные изменения. В этой связи наша работа будет направлена на то, чтобы обеспечить антидопинговое сопровождение наших спортсменов, чтобы у них не было ограничения на участие в Олимпийских играх", - добавил глава РУСАДА.