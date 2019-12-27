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Чемпионат России по фигурному катанию

Фигурист Самарин не смог найти объяснение неудачи на чемпионате России в Красноярске

Спортсмен неудачно исполнил короткую программу, в произвольной он также допустил ошибки

КРАСНОЯРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Фигурист Александр Самарин не понимает, почему его выступление на чемпионате России в Красноярске получилось неудачным. Об этом он сообщил журналистам.

Самарин неудачно исполнил короткую программу, в произвольной фигурист также допустил ошибки. За оба проката он набрал 252,74 балла и не сможет побороться за золотую медаль.

"Огромное спасибо всем зрителям, болельщикам, моей команде за труд, который они делают для меня, благодарю всех, кто мне помогал и поддерживал, всем огромное спасибо. Пока ни оценить, ни прокомментировать не могу, не вижу смысла говорить о том, как чувствовал себя физически, что есть, то есть - какая разница, пошел - значит главное все делать", - сказал Самарин.

В прошлом сезоне он завоевал на чемпионате России бронзовую награду.

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Чемпионат России по фигурному катанию
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Чемпионат России по фигурному катанию
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