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Чемпионат России по фигурному катанию

Самодурова пообещала кататься в произвольной программе чемпионата России с боевым настроем

За короткий прокат спортсменка получила 64,38 баллов

КРАСНОЯРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Софья Самодурова заявила, что выступит в произвольной программе чемпионата России в Красноярске с боевым настроем, несмотря на низкие оценки за прокат короткой. Об этом спортсменка рассказала после выступления, за которое она получила 64,38 баллов.

"Весь сезон такие оценки - вопросы к судьям, наверное, на произвольную я пойду с боевым настроем, - сказала Самодурова. - Зал поддерживал, но в конце я еле ехала - душно немножко. Всем спортсменам, наверное, хотелось бы, чтобы на льду было похолоднее. Но зал поддержал, спасибо им".

Произвольную программу одиночницы представят на чемпионате России 28 декабря.

Теги
Чемпионат России по фигурному катанию
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