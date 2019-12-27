Самодурова пообещала кататься в произвольной программе чемпионата России с боевым настроем

КРАСНОЯРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Софья Самодурова заявила, что выступит в произвольной программе чемпионата России в Красноярске с боевым настроем, несмотря на низкие оценки за прокат короткой. Об этом спортсменка рассказала после выступления, за которое она получила 64,38 баллов.

"Весь сезон такие оценки - вопросы к судьям, наверное, на произвольную я пойду с боевым настроем, - сказала Самодурова. - Зал поддерживал, но в конце я еле ехала - душно немножко. Всем спортсменам, наверное, хотелось бы, чтобы на льду было похолоднее. Но зал поддержал, спасибо им".

Произвольную программу одиночницы представят на чемпионате России 28 декабря.