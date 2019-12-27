Косторная: была удивлена новостями о возможном пропуске чемпионата России

КРАСНОЯРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Алена Косторная была удивлена информацией о ее возможном неучастии в чемпионате России по фигурному катанию. Об этом Косторная рассказала журналистам.

За несколько дней до старта чемпионата России журналист Василий Конов в Telegram сообщил о возможном снятии Косторной с соревнований.

"Я не видела информации, что я пропускаю [чемпионат России], - сказала Косторная. - Только на стойке регистрации Даниил Маркович [Глейхенгауз] сказал: "О, ты все-таки едешь". И показал мне статью. Подумала - вот как, все, оказывается, решает Instagram".

В пятницу в короткой программе 16-летняя спортсменка показала результат выше мирового рекорда (89,86 балла) и занимает промежуточное первое место. Мировой рекорд в короткой программе принадлежит Косторной (85,45), он был установлен в финале Гран-при в декабре (Косторная стала победительницей финала). Результат Косторной не будет ратифицирован, так как чемпионат России проходит не под эгидой Международного союза конькобежцев.

Также Косторной принадлежит мировой рекорд по сумме баллов в короткой и произвольной программах (247,59). Она является победительницей финала юниорской серии Гран-при прошлого сезона, в позапрошлом сезоне она стала второй, также в ее активе серебро юниорского чемпионата мира (2018). В текущем сезоне Косторная одержала победы на этапах Гран-при во Франции и Японии. На чемпионатах России спортсменка дважды становилась третьей.

Произвольную программу фигуристки покажут в субботу.