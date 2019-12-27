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Футбол в России

Не по зубам. Александр Егоров покинул пост руководителя судейского корпуса РФС

Он самостоятельно принял решение на фоне небывалого числа судейских скандалов в чемпионате России по футболу
Александр Егоров Пресс-служба РФС
Описание
Александр Егоров
© Пресс-служба РФС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Глава департамента судейства и инспектирования (ДСИ) Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров покинул свой пост. Решение он принял на фоне огромного количества претензий к работе арбитров в нынешнем сезоне.

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Отставка произошла по инициативе самого Егорова. "Я принял решение покинуть должность руководителя ДСИ. Считаю, что ДСИ была проделана большая работа, и не все задуманное получилось реализовать. Уверен, что судейская реформа будет успешной, но мы сможем вывести наших арбитров на новый уровень. Хотел бы поблагодарить коллег за совместную работу и доверие", - приводит слова Егорова пресс-служба РФС.

Организация эту отставку приняла. "Благодарю Александра Егорова за работу. Он активно участвовал в разработке судейской реформы. Считаю, что его опыт будет использован РФС в дальнейшей работе, в том числе для развития футбола в регионах", - сказал президент РФС Александр Дюков.

Для футбольной общественности отставка Егорова не стала неожиданностью, поскольку вопросы к судейству возникали с первого до последнего тура чемпионата России.

Об овцах и козлах

Со временем претензии в адрес арбитров стали звучать не только в микст-зонах стадионов. В Грозном во время игры "Ахмат" - "Спартак" (1:3) один из работников пресс-службы "Ахмат-Арены" прокричал оскорбления с использованием слова "козел" в адрес арбитра Алексея Сухого в микрофон диктора арены.

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Не выдерживали и тренеры, особенно удивительно было услышать оскорбления от традиционно политкорректного главного тренера "Зенита" Сергея Семака, после игры с "Ахматом", обращаясь к своему помощнику, выяснявшему отношения с судьями, он произнес: "Не надо с этими козлами разговаривать". Спустя сутки тренер извинился, но это не спасло его от одноматчевой дисквалификации.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дважды попал в телевизионный эфир подобным образом. В перерыве игры 16-го тура с "Сочи" он с использованием ненормативной лексики высказал арбитру Станиславу Васильеву все, что думает о его манере судейства, а фраза "Товарищ судья, когда с вами разговаривают, лицо делайте попроще" и вовсе ушла в народ. В заключительной игре года с "Краснодаром" (1:1) он обрушился с ненормативной лексикой на Василия Казарцева, арбитраж встречи которого действительно вызывал вопросы.

В этом контексте доставалось и Егорову. После игры "Зенит" - "Ахмат" форвард "Зенита" Артем Дзюба назвал его фантазером. Самым резонансным же стало высказывание президента ЦСКА Евгения Гинера после того же матча с "Краснодаром". Функционер обвинил Егорова в коррупции и предложил ему застрелиться, за что был отстранен от футбольной деятельности на три месяца.

Судейские скандалы происходили на фоне внедрения в российский футбол системы видеоассистента рефери (VAR). Арбитры тяжело уживаются с новой технологией, долго принимают решения, а порой даже после просмотра повтора вердикт не выглядит стопроцентным. Пока VAR работал лишь на 1-2 матчах в каждом туре, сложно представить, как судьи будут справляться, когда система заработает в полном объеме, что обещают уже с марта.

Реформа судейства

Клубы РПЛ на общих собраниях лиги поднимали вопросы о вотуме недоверия Егорову. Сам руководитель ДСИ, к его чести, не закрывался от СМИ, еженедельно он проводил брифинги для журналистов, на которых объяснял спорные эпизоды, соглашаясь или не соглашаясь с действиями судей.

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После заседания исполкома РФС в середине ноября Дюков объявил, что Егорову дано время до декабря, чтобы разрешить ситуацию с судейством. 24 декабря президент РФС сообщал, что решение по Егорову будет принято по итогам оценки его работы судейским комитетом в феврале.

Проблемы спровоцировали руководство РФС на реформирование судейства. В ноябре вместо Николая Левникова судейский комитет (не путать с ДСИ) возглавил Ашот Хачатурянц. Он разработал программу реформ, которая, в частности, предусматривает разделение департамента, внедрение понятной системы назначения арбитров, совершенствование системы вознаграждения.

"Главное, чтобы в ходе реорганизации судейской системы, где будут разделены судейская и контрольная функции, реформа на этом не остановилась, чтобы было развитие судейского корпуса. Нужно работать с имеющимся контингентом и готовить новых судей, чтобы через достаточно короткое время мы увидели улучшение качества судейства и новых арбитров, которые смогут судить премьер-лигу и Кубок России, пройдя школу ФНЛ и ПФЛ", - прокомментировал ТАСС генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.

Бывший арбитр Международной федерации футбола Сергей Хусаинов, традиционно критически оценивающий уровень судейства в России, считает, что Егоров защищал арбитров даже в случаях, когда они этого не заслуживали. "Решения судей вызывали справедливую критику, поскольку арбитры принимали непоследовательные решения. Критиковать Егорова можно за то, что он в очевидных для всех ситуациях пытался нивелировать негатив и даже оправдать действия судей. То есть вместо того, чтобы честно признать ошибки, он защищался и прикрывался президентом", - отметил он.

Разгромная критика Гинера стала поводом для введения штрафов за публичную критику арбитров. За нарушение правила официальным лицам грозит штраф до 400 тыс. рублей.

Теги
Российский футболРоссияГончаренко, Виктор МихайловичСемак, Сергей БогдановичДюков, Александр Валерьевич
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