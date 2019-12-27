Не по зубам. Александр Егоров покинул пост руководителя судейского корпуса РФС

Он самостоятельно принял решение на фоне небывалого числа судейских скандалов в чемпионате России по футболу

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Глава департамента судейства и инспектирования (ДСИ) Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров покинул свой пост. Решение он принял на фоне огромного количества претензий к работе арбитров в нынешнем сезоне.

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Отставка произошла по инициативе самого Егорова. "Я принял решение покинуть должность руководителя ДСИ. Считаю, что ДСИ была проделана большая работа, и не все задуманное получилось реализовать. Уверен, что судейская реформа будет успешной, но мы сможем вывести наших арбитров на новый уровень. Хотел бы поблагодарить коллег за совместную работу и доверие", - приводит слова Егорова пресс-служба РФС. Организация эту отставку приняла. "Благодарю Александра Егорова за работу. Он активно участвовал в разработке судейской реформы. Считаю, что его опыт будет использован РФС в дальнейшей работе, в том числе для развития футбола в регионах", - сказал президент РФС Александр Дюков. Для футбольной общественности отставка Егорова не стала неожиданностью, поскольку вопросы к судейству возникали с первого до последнего тура чемпионата России. Об овцах и козлах Со временем претензии в адрес арбитров стали звучать не только в микст-зонах стадионов. В Грозном во время игры "Ахмат" - "Спартак" (1:3) один из работников пресс-службы "Ахмат-Арены" прокричал оскорбления с использованием слова "козел" в адрес арбитра Алексея Сухого в микрофон диктора арены.

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Не выдерживали и тренеры, особенно удивительно было услышать оскорбления от традиционно политкорректного главного тренера "Зенита" Сергея Семака, после игры с "Ахматом", обращаясь к своему помощнику, выяснявшему отношения с судьями, он произнес: "Не надо с этими козлами разговаривать". Спустя сутки тренер извинился, но это не спасло его от одноматчевой дисквалификации. Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дважды попал в телевизионный эфир подобным образом. В перерыве игры 16-го тура с "Сочи" он с использованием ненормативной лексики высказал арбитру Станиславу Васильеву все, что думает о его манере судейства, а фраза "Товарищ судья, когда с вами разговаривают, лицо делайте попроще" и вовсе ушла в народ. В заключительной игре года с "Краснодаром" (1:1) он обрушился с ненормативной лексикой на Василия Казарцева, арбитраж встречи которого действительно вызывал вопросы. В этом контексте доставалось и Егорову. После игры "Зенит" - "Ахмат" форвард "Зенита" Артем Дзюба назвал его фантазером. Самым резонансным же стало высказывание президента ЦСКА Евгения Гинера после того же матча с "Краснодаром". Функционер обвинил Егорова в коррупции и предложил ему застрелиться, за что был отстранен от футбольной деятельности на три месяца. Судейские скандалы происходили на фоне внедрения в российский футбол системы видеоассистента рефери (VAR). Арбитры тяжело уживаются с новой технологией, долго принимают решения, а порой даже после просмотра повтора вердикт не выглядит стопроцентным. Пока VAR работал лишь на 1-2 матчах в каждом туре, сложно представить, как судьи будут справляться, когда система заработает в полном объеме, что обещают уже с марта. Реформа судейства Клубы РПЛ на общих собраниях лиги поднимали вопросы о вотуме недоверия Егорову. Сам руководитель ДСИ, к его чести, не закрывался от СМИ, еженедельно он проводил брифинги для журналистов, на которых объяснял спорные эпизоды, соглашаясь или не соглашаясь с действиями судей.

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