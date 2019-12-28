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ММА

Александр Емельяненко проведет бой с Исмаиловым 3 апреля на турнире ACA

Поединок пройдет в Москве
Александр Емельяненко Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Александр Емельяненко
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 28 декабря. /ТАСС/. Российский боец Александр Емельяненко проведет бой против соотечественника Магомеда Исмаилова 3 апреля на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ACA.

"Емельяненко и Исмаилов проведут бой 3 апреля на турнире в Москве", - сказал собеседник агентства.

В активе 38-летнего Емельяненко, выступающего в тяжелом весе, 28 побед, семь поражений и одна ничья в ММА. На счету 33-летнего Исмаилова, который ранее выступал в среднем весе, 13 побед, три поражения и одна ничья.

Теги
ММА
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