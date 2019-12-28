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Футбол во Франции

Жардим покинул пост главного тренера футбольного клуба "Монако"

На должность наставника команды, за которую выступает Александр Головин, назначен испанец Роберт Морено
Леонарду Жардим EPA-EFE/YOAN VALAT
Описание
Леонарду Жардим
© EPA-EFE/YOAN VALAT

ТАСС, 29 декабря. Футбольный клуб "Монако" на официальном сайте объявил о том, что Леонарду Жардим ушел с поста главного тренера команды.

Также "Монако" объявил о назначении на освободившуюся должность бывшего главного тренера сборной Испании по футболу Роберта Морено. В последнем туре чемпионата Франции "Монако" на своем поле разгромил "Лилль" со счетом 5:1. 17 декабря "Монако" вылетел из Кубка французской лиги, уступив на своем поле "Лиллю" (0:3) в матче 1/8 финала.

"Мы очень рады объявить о назначении Морено и твердо верим в то, что он приведет команду к успеху, - заявил вице-президент и генеральный директор клуба Олег Петров. - От имени президента клуба Дмитрия Рыболовлева я также хотел бы поблагодарить Леонарду Жардима за всю проделанную работу и все успехи, достигнутые за последние годы. Леонардо и его тренерский штаб сделали все возможное, чтобы сохранить клуб в высшем дивизионе чемпионата Франции в прошлом сезоне, а затем вывели команду на строчку в турнирной таблице, которую она занимает в настоящий момент. Мы желаем ему удачи в будущем".

В составе клуба выступает российский полузащитник Александр Головин, который перешел в "Монако" летом 2018 года, подписав пятилетний контракт.

Жардим возглавлял "Монако" с января 2019 года, ранее Жардим работал на посту главного тренера клуба с июля 2014 года по октябрь 2018-го. Под руководством португальца "Монако" стал чемпионом Франции в сезоне-2016/17, сам специалист был признан лучшим тренером лиги в сезоне и лучшим тренером Португалии в 2017 году. В том же сезоне команда дошла до полуфинала Лиги чемпионов, где по сумме двух встреч уступила итальянскому "Ювентусу" (0:2, 1:2).

"Монако" располагается на седьмом месте в чемпионате Франции, команда провела 18 матчей, в которых набрала 28 очков. В последних четырех турах монегаски набрали 10 очков.

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