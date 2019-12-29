"Флорида" обыграла "Детройт" в матче НХЛ. Дадонов забросил шайбу

ТАСС, 29 декабря. "Флорида" победила "Детройт" со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили российский форвард Евгений Дадонов (3-я минута), Бретт Коннолли (22), Майк Хоффман (27), Доминик Тонинато (27) и Антон Стролман (54). У проигравших отличились Даррен Хельм (10), Дилан Ларкин (11), Франс Нильсен (21) и Люк Гленденинг (56).

Дадонов забросил 14-ю шайбу в сезоне, всего на его счету 27 очков (14 шайб + 13 передач).

"Флорида" занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 43 очка после 37 матчей, "Детройт" идет последним с 21 очком в 39 играх.

В следующем матче "Флорида" 30 декабря примет "Монреаль", "Детройт" в этот же день в гостях сыграет с "Тампой".