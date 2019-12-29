По спортивному принципу. Стал известен состав сборной России по фигурному катанию на ЧЕ

КРАСНОЯРСК, 29 декабря. /ТАСС/. Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) утвердил состав российской сборной на чемпионат Европы 2020 года в австрийском Граце. Заседание исполкома состоялось в воскресенье после тренерского совета организации. Согласно критериям федерации, заявка команды определяется по итогам контрольного старта. Традиционно отборочным турниром является декабрьский чемпионат России, который в нынешнем году проходил в Красноярске и завершился в субботу. Регламентом ФФККР предусмотрены две гарантированные путевки для обладателей первого и второго мест, а также одна открытая. Обладателя третьей путевки определяет тренерский совет, то есть возможна ситуация, при которой бронзовый призер на международные соревнования не едет. Статус отборочного турнира делает чемпионат России важнейшим соревнованием первой половины сезона - любая ошибка на национальном первенстве может завершить сезон досрочно. К примеру, на прошлогоднем чемпионате России в Саранске танцоры Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро не смогли побороться за попадание в сборную из-за порванного шнурка у партнера.

На эту тему Щербакова снова на троне. Чемпионат России по фигурному катанию завершился в Красноярске

Последние два сезона ФФККР при определении заявки на европейское первенство строго придерживается спортивного принципа. И третью путевку тренерский совет отдает бронзовому призеру национального чемпионата. Текущий сезон не стал исключением. "Состав сборной России сформирован четко по спортивному принципу - по результатам чемпионата России в Красноярске", - сказал глава ФФККР Александр Горшков по окончании заседания исполкома. "Состав российской сборной достаточно сильный, - считает тренер Тамара Москвина. - В истории нашей федерации есть года, когда учитывались и результаты предыдущих соревнований крупного масштаба, например Олимпийских игр, чемпионатов Европы и мира. Но в этом сезоне тренерский совет предложил состав по результатам чемпионата России, исполком федерации это предложение утвердил, это нормально". Без интриги Загорски и Гурейро уехали из Красноярска с бронзовыми медалями, и им досталась третья путевка на чемпионат Европы в танцах на льду. Также в Австрию отправятся Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин. В женском одиночном катании на чемпионате России, как и в прошлом году, пьедестал заняли Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова, они и отправятся на чемпионат Европы. В сезоне-2018/19 вся троица выступала на юниорском уровне и по возрасту не могла попасть на взрослое европейское первенство.

На эту тему Косторная: чемпионат России убедил, что нужно усложнять программы