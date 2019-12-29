Брызгалов: молодежные сборные России и США в матче ЧМ по хоккею играли на равных

МОСКВА, 30 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Матч между сборными России и США по хоккею на молодежном чемпионате мира получился равным. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов.

Россияне проиграли команде США со счетом 1:3 в матче группы В.

"Игра была равной, тягучей, не такой захватывающей. Нам чуть не повезло - в меньшинстве не перекрыли самый опасный пас, он прошел, американцы в касание забили, - сказал он. - Во втором голе была ошибка защитника: то ли он хотел пойти на игрока, то ли нет, и его объехали, шайба неудачно заскочила в ворота. Не сказал бы, что американцы прямо-таки наголову переиграли сборную России, матч мог бы по-другому сложиться, учитывая, что мы два раза попали в штангу ворот".

"Хоккей выглядел скучным, невыразительным, американцы воспользовались своими шансами. Тот же третий гол был необязательным. Что касается игры вратарей, то [Спенсер] Найт смотрелся получше, он играл хорошо, надежно, хотя иногда он не знал, куда там шайба отскакивала. Игру нашего вратаря (Амира Мифтахова - прим. ТАСС) я оставлю без комментариев".

Американцы лидируют в группе B, набрав 6 очков в трех матчах, у сборных России (три матча), Германии, Чехии и Канады (у всех по два матча) по 3 очка. В плей-офф чемпионата мира выйдут по четыре команды из двух групп. Командам группы В осталось провести четыре матча: в понедельник канадцы сыграют с немцами, американцы - с чехами, во вторник сборная России встретится со сборной Германии, команда Канады - с командой Чехии.

В случае поражения от сборной Германии в основное время российская команда станет пятой в группе и не выйдет в плей-офф при условии равенства очков с командой Чехии (первым показателем при ранжирования команд с равным количеством очков является результат очной встречи). При равенстве очков с командой Канады россияне займут четвертое место.