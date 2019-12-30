Власти Петербурга направят до 464,4 млн рублей на создание фанзоны к Евро-2020

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга потратит до 464,4 млн рублей на возведение зоны болельщиков чемпионата Европы по футболу 2020 года. Футбольная деревня на Конюшенной площади и зона публичного просмотра на Дворцовой площади должны появиться до 2 июля 2020 года, следует из информации на сайте госзакупок, опубликованной в понедельник.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах с 12 июня по 12 июля 2020 года. В Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа и один из четвертьфиналов.