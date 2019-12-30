Стюринг назначен главным тренером ФК "Витесс"

ТАСС, 30 декабря. Голландский футбольный клуб "Витесс" назначил главным тренером команды Эдварда Стюринга. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба из Нидерландов.

"Мы посчитали Эдварда лучшим вариантом для "Витесса" на данный момент. Мы рады, что он будет нашим главным тренером на ближайшие шесть месяцев, он хорошо знает команду. Наша цель не сезон - попадание в еврокубки. Мы сделаем все возможное, чтобы этого добиться", - заявил генеральный директор "Витесса" Паскаль ван Вейк.

"Я хочу принести пользу клубу. Сочетание любви к этой команде и потенциала, который я у нее вижу, заставило меня вернуться к на должность главного тренера. Я уверен, вместе с моими коллегами и при поддержке фанатов мы сможем добиться многого в ближайшие полгода", - сказал 56-летний Стюринг.

Стюринг выступал за "Витесс" с 1987 по 1998 год, проведя за команду 329 матчей. По окончании карьеры футболиста он остался в системе клуба, выполняя роль помощника главного тренера и специалиста по работе с молодежью. Стюринг возглавлял главную команду "Виттеса" с 2003 по 2006 год.

"Витесс" занимает шестое место в чемпионате Нидерландов после 18 туров, набрав 30 очков. В конце ноября пост главного тренера покинул российский специалист Леонид Слуцкий. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Джозеф Остинг.