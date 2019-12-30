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Сборные по хоккею

Российские хоккеистки вышли в полуфинал ЧМ среди игроков не старше 18 лет

В четвертьфинале команда победила сборную Швеции со счетом 4:0

ТАСС, 31 декабря. Женская сборная России победила команду Швеции со счетом 4:0 в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 18 лет. Турнир проходит в Словакии.

В составе победительниц шайбы забросили Кристина Глухарева (7-я минута), Вероника Коржакова (19), Кристи Шашкина (41) и Вита Понятовская (43). Шашкина также отдала две результативные передачи и вышла на первое место в списке лучших бомбардиров турнира. В активе нападающей 7 (4 шайбы + 3 передачи) очков, на второй строчке расположилась форвард Полина Лучникова с 6 (1+5) баллами.

В полуфинале сборная России встретится с командой США. В параллельном матче за выход в финал поспорят канадские и финские хоккеистки. Обе встречи пройдут 1 января 2020 года. Матч россиянок и американок начнется в 18:30 мск, игра канадок и финок - в 14:30 мск.

Завершится турнир 2 января. В этот день состоятся финал (22:30 мск) и матч за третье место (14:30 мск).

Самой титулованной командой в истории турнира является сборной США, семь раз выигрывавшая трофей. На второй строчке идут канадки - пять титулов. Ни одна другая сборная не завоевывала золотые медали турнира. В активе российской команды две бронзовые награды (2015, 2017).

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Встреча начнется в 17:00 мск
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