{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НБА

Браун и Ингрэм признаны лучшими игроками недели в НБА

Оба баскетболиста впервые в сезоне попали в список лучших
Брэндон Ингрэм AP Photo/David Zalubowski
Описание
Брэндон Ингрэм
© AP Photo/David Zalubowski

ТАСС, 31 декабря. Форвард "Бостона" Джелейн Браун и его коллега по амплуа из "Нью-Орлеана" Брэндон Ингрэм признаны лучшими игроками 10-й недели в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает пресс-служба НБА.

Браун стал лучшим в Восточной конференции. "Бостон" одержал две победы в трех матчах. Браун в среднем набирал 27 очков, делал 6,7 подбора и 2,3 передачи.

Ингрэм стал лучшим в Западной конференции. "Нью-Орлеан" одержала четыре победы в четырех встречах. Средние показатели Ингрэма составили 25,3 очка, 7,3 подбора, 4,5 передачи и 2 перехвата.

"Бостон" занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 22 победы и потерпев восемь поражений. "Нью-Орлеан" идет 14-м на Западе, имея 11 побед и 23 поражения.

Реклама на ТАСС
Сборные по хоккею
Российские хоккеистки вышли в полуфинал ЧМ среди игроков не старше 18 лет
В четвертьфинале команда победила сборную Швеции со счетом 4:0
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС