Браун и Ингрэм признаны лучшими игроками недели в НБА

ТАСС, 31 декабря. Форвард "Бостона" Джелейн Браун и его коллега по амплуа из "Нью-Орлеана" Брэндон Ингрэм признаны лучшими игроками 10-й недели в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает пресс-служба НБА.

Браун стал лучшим в Восточной конференции. "Бостон" одержал две победы в трех матчах. Браун в среднем набирал 27 очков, делал 6,7 подбора и 2,3 передачи.

Ингрэм стал лучшим в Западной конференции. "Нью-Орлеан" одержала четыре победы в четырех встречах. Средние показатели Ингрэма составили 25,3 очка, 7,3 подбора, 4,5 передачи и 2 перехвата.

"Бостон" занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 22 победы и потерпев восемь поражений. "Нью-Орлеан" идет 14-м на Западе, имея 11 побед и 23 поражения.