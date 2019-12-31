Аскаров: хоккеисты молодежной сборной России не хотели портить наступающий праздник

ОСТРАВА /Чехия/, 31 декабря. /ТАСС/. Молодежная сборная России по хоккею, вышедшая во вторник в плей-офф чемпионата мира, не хотела портить наступающий праздник стране и приложила все усилия, чтобы победить команду Германии. Об этом сказал журналистам голкипер Ярослав Аскаров.

Во вторник сборная России переиграла команду Германии со счетом 6:1 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира и вышла в четвертьфинал турнира. В случае поражения команда лишалась шансов на попадание в плей-офф.

"Нам, русским, чем тяжелее, тем лучше. Матч был хороший, все понимали его значимость, нужна была только победа. Еще у всей страны праздник сегодня, нам нельзя было его портить", - отметил Аскаров.

В стартовой игре с чехами (3:4) Аскаров пропустил четыре шайбы и был заменен на Амира Мифтахова, который полностью провел встречу с канадцами (6:0) и начал игру с командой США (1:3). После третьей пропущенной шайбы Мифтахова заменил Аскаров.

"Тяжело играть с командами, которые бросают мало, это чехов касается. Сегодня тоже так было, но команда мне помогала, отрабатывала в обороне, сдерживала соперника. Сделал работу над ошибками, провел анализ и пошел дальше. Если из-за одного матча загоняться, то нет смысла вообще заниматься хоккеем", - пояснил Аскаров.

Сборная России проведет свой четвертьфинальный матч в Тршинеце 2 января. Соперник определится позднее.