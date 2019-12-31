Дубль Кузнецова не спас "Вашингтон" от поражения в матче НХЛ против "Айлендерс"

ТАСС, 1 января. "Нью-Йорк Айлендерс" победил "Вашингтон" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:3.

В составе победителей шайбы забросили Кейси Сизикас (8-я и 25-я минуты), Брок Нельсон (11) и Том Кюнакль (33). У проигравших дублем отметился российский нападающий Евгений Кузнецов (11, 21). Еще одну шайбу забросил Том Уилсон (15). Результативные передачи оформили капитан команды Александр Овечкин и защитник Дмитрий Орлов.

Кузнецов в нынешнем сезоне набрал 37 (15 шайб + 22 передачи) очков. В активе Овечкина 39 (24+15) баллов за результативность, у Орлова - 19 (3+16). Ворота "Айлендерс" защищал российский голкипер Семен Варламов. В его активе 36 отраженных бросков, вратарь "Вашингтона" Брэйден Холтби сделал 18 сейвов.

"Вашингтон" занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 59 очков после 41 матча. "Айлендерс" идут пятыми с 53 очками в 38 играх.

В другом матче дня "Нью-Джерси" дома победил "Бостон" в серии буллитов со счетом 3:2. Российский нападающий хозяев Никита Гусев сделал одну результативную передачу. В активе форварда теперь 23 (7+16) очка.