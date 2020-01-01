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ММА

Боец Исаев выиграл $1 млн на турнире PFL в Нью-Йорке

Также спортсмен стал обладателем чемпионского пояса в тяжелом весе
Али Исаев AP Photo/Gregory Payan
Описание
Али Исаев
© AP Photo/Gregory Payan

ТАСС, 1 января. Россиянин Али Исаев стал обладателем чемпионского пояса в тяжелом весе и $1 млн по итогам турнира Профессиональной бойцовской лиги (PFL), финал которого прошел в ночь на среду в Нью-Йорке. Решающий поединок спортсмен проводил против американца Джареда Рошольта.

Исаев победил Рошольта техническим нокаутом в четвертом раунде. В полуфинале россиянин был сильнее своего соотечественника Дениса Гольцова, тоже выиграв нокаутом. На четвертьфинальной стадии судьи единогласно отдали победу Исаеву в бою с американцем Келвином Тиллером.

Поединок против Рошольта стал для россиянина пятым за время выступления в промоушене. Ранее он одержал четыре победы (одна нокаутом). Также Исаев провел четыре поединка под эгидой Fight Nights Global, выиграв во всех из них.

Исаев, которому 36 лет, родился в Махачкале. Однако на любительском уровне он выступал за Азербайджан, став чемпионом Европы (2009) и обладателем бронзы континентального первенства (2008). В смешанных единоборствах Исаев представляет Россию.

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