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Футбол в Англии

Футболист "Манчестер Юнайтед" Погба пропустит несколько недель из-за травмы

В нынешнем сезоне француз пропустил почти три месяца из-за травмы

ТАСС, 2 января. Полузащитник английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Поль Погба пропустит несколько недель из-за травмы. Об этом сообщил главный тренер команды Уле Гуннар Сульшер, чей комментарий приводит "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Sun.

"Он травмирован, он ощущает дискомфорт в ноге, - сказал Сульшер. - Он точно пропустит несколько недель".

Погба перешел в "Манчестер Юнайтед" из итальянского "Ювентуса" за рекордные на тот момент €105 млн. В текущем сезоне он принял участие в семи матчах чемпионата Англии, отметившись двумя результативными передачами. В декабре он выходил на поле в матчах против "Ньюкасла" (4:1) 26 декабря и "Уотфорда" (0:2) 22 декабря, до этого он пропустил из-за травмы почти три месяца.

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