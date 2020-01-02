MVP плей-офф КХЛ 2019 года Сорокин считает, что эту награду мог получить любой игрок ЦСКА

МОСКВА, 2 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Каждый хоккеист ЦСКА заслуживал звания самого ценного игрока (MVP) плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2019 года. Такое мнение ТАСС высказал вратарь московского клуба Илья Сорокин, который был назван MVP.

ЦСКА по итогам сезона-2018/19 впервые стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии омский "Авангард" (4-0). Сорокин в 20 матчах плей-офф одержал 16 побед, пропустив 24 шайбы. Он стал первым вратарем в истории КХЛ, сыгравшим "на ноль" два матча подряд в финале Кубка Гагарина, "сухая" серия вратаря в финальной серии составила в итоге 137 минут и 55 секунд.

"Год выдался хорошим, насыщенным, закончился он также на хорошей ноте - мы сумели победить (ЦСКА в последнем матче 2019 года выиграл у "Локомотива" со счетом 4:3 в овертайме - прим. ТАСС). Но самое интересное впереди, в новом году все будет с чистого листа, - сказал Сорокин. - Надеюсь, новый год будет еще насыщеннее. Что касается титула MVP, то каждый игрок в ЦСКА мог завоевать такую награду".

В мае прошлого года Сорокин входил в заявку сборной России на чемпионат мира вместе с выступающим в Национальной хоккейной лиге Андреем Василевским, но не провел на турнире ни одного матча. "Он классный вратарь, я не первый раз с ним работаю. Он каждый раз отдается своему делу по максимуму, профессионал своего дела. С таким мастером приятно находиться в одной команде и учиться у него", - подчеркнул он.

Контракт Сорокина с ЦСКА заканчивается в апреле 2020 года. "О будущем я не думаю, живу одним днем, а там будь что будет", - отметил он.