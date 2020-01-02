Аскаров сыграет в воротах сборной России в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею

ТРШИНЕЦ /Чехия/, 2 января. /ТАСС/. Вратарь Ярослав Аскаров выйдет в стартовом составе молодежной сборной России по хоккею в четвертьфинальном матче чемпионата мира с командой Швейцарии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Встреча пройдет в четверг, начало - 14:30 мск.

В первом матче турнира с командой Чехии (3:4) Аскаров пропустил четыре шайбы и был заменен на Амира Мифтахова после второго периода. Мифтахов вышел в стартовом составе на две следующие игры - с канадцами (6:0) и американцами (1:3). Во встрече с командой США Аскаров заменил Мифтахова после третьей пропущенной шайбы, после чего полностью провел игру с немцами (6:1).

Сочетания полевых игроков российской команды выглядит следующим образом: Григорий Денисенко - Александр Хованов - Егор Соколов, Александр Романов - Данила Галенюк; Павел Дорофеев - Иван Морозов - Никита Александров, Даниил Пыленков - Егор Замула; Кирилл Марченко - Дмитрий Воронков - Василий Подколзин, Даниил Мисюль - Даниил Журавлев; Никита Ртищев - Илья Круглов - Максим Сорокин, Максим Грошев (13-й нападающий), Антон Малышев.