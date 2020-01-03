{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Англии

Уэйн Руни сделал голевую передачу в первом матче за "Дерби Каунти"

Нападающий перешел в клуб в конце 2019 года
Уэйн Руни Bradley Collyer/PA via AP
Описание
Уэйн Руни
© Bradley Collyer/PA via AP

ТАСС, 3 января. Бывший форвард "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни отметился голевой передачей в своем первом матче за "Дерби Каунти", который выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Англии. "Дерби Каунти" дома переиграл "Барнсли" со счетом 2:1 во встрече 26-го тура.

В августе "Дерби Каунти" объявил о том, что Руни с января станет играющим тренером клуба. Форвард вывел команду на матч с капитанской повязкой. Английский клуб возглавляет известный в прошлом голландский защитник Филипп Коку.

Руни 34 года, он известен по выступлению за английские "Эвертон", "Манчестер Юнайтед" и сборную Англии. В составе "Эвертона" он дебютировал в 2002 году в возрасте 16 лет. Летом 2004 года футболист перешел в "Манчестер Юнайтед", где стал лучшим бомбардиром в истории клуба (253 гола в 559 матчах), а в июле 2017 года вернулся обратно в ливерпульскую команду. В составе "Манчестер Юнайтед" Руни выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, пять раз становился чемпионом Англии, трижды завоевывал Кубок Англии и один раз - трофей клубного чемпионата мира.

В активе форварда 119 матчей за сборную Англии, он забил 53 мяча и является лучшим бомбардиром в ее истории. В составе национальной команды Руни выходил в четвертьфинал чемпионата мира 2006 года и добирался до аналогичной стадии на двух чемпионатах Европы (2004, 2012). В 2017 году игрок завершил выступление за сборную.

Благодаря победе "Дерби Каунти" поднялся на 17-е место в турнирной таблице, набрав 33 очка в 26 матчах. В следующем туре команда на выезде сыграет с "Мидлсбро" 11 января. 5 января "Дерби Каунти" в гостях сыграет с командой высшего дивизиона, "Кристал Пэлас" в матче 1/32 финала Кубка Англии.

Реклама на ТАСС
Молодежный чемпионат мира по хоккею
Монтен: шведским хоккеистам нужно опасаться сборную России в полуфинале молодежного ЧМ
Команды встретятся 4 января
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС