Уэйн Руни сделал голевую передачу в первом матче за "Дерби Каунти"

ТАСС, 3 января. Бывший форвард "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни отметился голевой передачей в своем первом матче за "Дерби Каунти", который выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Англии. "Дерби Каунти" дома переиграл "Барнсли" со счетом 2:1 во встрече 26-го тура.

В августе "Дерби Каунти" объявил о том, что Руни с января станет играющим тренером клуба. Форвард вывел команду на матч с капитанской повязкой. Английский клуб возглавляет известный в прошлом голландский защитник Филипп Коку.

Руни 34 года, он известен по выступлению за английские "Эвертон", "Манчестер Юнайтед" и сборную Англии. В составе "Эвертона" он дебютировал в 2002 году в возрасте 16 лет. Летом 2004 года футболист перешел в "Манчестер Юнайтед", где стал лучшим бомбардиром в истории клуба (253 гола в 559 матчах), а в июле 2017 года вернулся обратно в ливерпульскую команду. В составе "Манчестер Юнайтед" Руни выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, пять раз становился чемпионом Англии, трижды завоевывал Кубок Англии и один раз - трофей клубного чемпионата мира.

В активе форварда 119 матчей за сборную Англии, он забил 53 мяча и является лучшим бомбардиром в ее истории. В составе национальной команды Руни выходил в четвертьфинал чемпионата мира 2006 года и добирался до аналогичной стадии на двух чемпионатах Европы (2004, 2012). В 2017 году игрок завершил выступление за сборную.

Благодаря победе "Дерби Каунти" поднялся на 17-е место в турнирной таблице, набрав 33 очка в 26 матчах. В следующем туре команда на выезде сыграет с "Мидлсбро" 11 января. 5 января "Дерби Каунти" в гостях сыграет с командой высшего дивизиона, "Кристал Пэлас" в матче 1/32 финала Кубка Англии.