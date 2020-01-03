Ларионов: российские хоккеисты не испытывают давления перед полуфиналом молодежного ЧМ

ОСТРАВА /Чехия/, 3 января. /ТАСС/. Сборная России не испытывает давления перед полуфинальным матчем молодежного чемпионата мира по хоккею со шведами. Об этом журналистам рассказал помощник главного тренера российской сборной Игорь Ларионов.

Встреча состоится в субботу и начнется в 17:00 мск.

"Победить можно нашим оружием - коллективными действиями, быстрой игрой в атаке, плотной игрой в обороне, быстрым пасом. План на игру - действовать активно, первым номером, без боязни проиграть. Ребята уверены в себе, выходим на самый важный матч этого турнира и готовы с самого начала играть в высоком темпе", - отметил Ларионов.

"Важно будет выигрывать вбрасывания, нашу команду отличает, что мы стали дорожить шайбой. Это основной компонент, в котором мы всех можем переиграть, включая шведов. Нет никакого давления. Ребята должны просто выйти и с удовольствием сыграть этот матч", - добавил Ларионов.

По словам главного тренера Валерия Брагина после четвертьфинального матча со швейцарцами, ворота сборной России в игре со шведами будет защищать 17-летний Ярослав Аскаров. "Страха и сомнений в Аскарове нет, ребята в него верят. Коля Хабибулин (тренер вратарей сборной России) с ним очень здорово работает, мальчишка на самом деле талантливый", - подчеркнул Ларионов.

Ворота сборной Швеции будет защищать Хуго Альнефельт, который на этом турнире отражает 93,55 процентов бросков по своим воротам и в среднем пропускает 1,47 шайбы за матч. "Главный вопрос, чтобы была помеха вратарю. Будет стоять задача быть прямо перед ним, что, надеюсь, нам поможет забросить пару шайб. Сейчас все команды играют плотно в обороне, и надо будет использовать защитников, у нас есть кому бросить", - заключил Ларионов.