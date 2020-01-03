Футболист французского "Генгама" Жюлан погиб в ДТП в возрасте 23 лет

ТАСС, 3 января. Французский нападающий футбольного клуба второго дивизиона чемпионата Франции "Генгам" Натаэль Жюлан скончался на 24-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По информации французского издания L'Equipe, игрок находился за рулем автомобиля (он ехал один) и попал в ДТП, возвращаясь домой с тренировки. Один из его партнеров по команде, следовавший за Жуланом, стал свидетелем ДТП.

Жулан выступал за "Генгам" с января 2018 года, первую половину прошлого года он провел в аренде в "Валансьене". В текущем сезоне игрок провел два матча (по одному в чемпионате и Кубке французской лиги). Первым клубом Жулана был "Гавр".