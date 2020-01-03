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Футбол в Испании

"Севилья" сыграла вничью с "Атлетиком" в матче чемпионата Испании по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:1
Защитник "Атлетика" Андер Капа и полузащитник "Севильи" Оливер Торрес EPA-EFE/Raul Caro Cadenas
Описание
Защитник "Атлетика" Андер Капа и полузащитник "Севильи" Оливер Торрес
© EPA-EFE/Raul Caro Cadenas

ТАСС, 4 января. Футбольный клуб "Севилья" на своем поле сыграл вничью с испанским "Атлетиком" со счетом 1:1 в матче 19-го тура чемпионата Испании.

В составе "Атлетика" мяч забил Андер Капа (15-я минута), на 60-й минуте мяч в свои ворота срезал защитник "Атлетика" Унаи Нуньес.

"Севилья" занимает третье место в турнирной таблице, набрав 35 очков в 19 матчах. "Атлетик" располагается на седьмой строчке, в активе клуба 29 очков.

В 20-м туре "Севилья" в гостях сыграет с мадридским "Реалом" 18 января, "Атлетик" примет "Сельту" 19 января. 12 января "Севилья" на выезде сыграет с клубом "Унион Монтанеса Эскобедо" (четвертый по силе дивизион чемпионата Испании) в матче 1/32 финала Кубка Испании. 11 января "Атлетик" на той же стадии на выезде встретится с "Сестао" (клуб четвертого дивизиона).

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