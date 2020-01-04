Казахстанские хоккеисты сравняли счет в серии с немцами за право остаться в элите МЧМ

ОСТРАВА /Чехия/, 4 января. /ТАСС/. Молодежная сборная Казахстана по хоккею выиграла у команды Германии со счетом 4:1 во втором матче за право остаться в элитном дивизионе чемпионата мира.

В составе казахстанской команды шайбы забросили Станислав Александров (5-я и 42-я минуты), Олег Бойко (26) и Денис Чапоров (57), у команды Германии отличился Луис Шинко (59).

Сборная Казахстана сравняла счет с немцами в серии до двух побед за право остаться в элитном дивизионе - 1-1, в первом матче команда Германии оказалась сильнее казахстанцев со счетом 4:0. Проигравшая команда со следующего сезона будет выступать в первом дивизионе, ее место в элите займет команда Австрии. Решающий матч пройдет 5 января в Остраве.

По итогам группового этапа сборная Казахстана заняла последнее, пятое место в группе А, не набрав очков и проиграв во всех четырех матчах. Немцы с тремя очками стали последними в группе В, одержав одну победу - над командой Чехии (4:3).

Немцы являются дебютантами молодежного чемпионата мира, они выиграли первый дивизион прошлогоднего турнира, команда Казахстана в восьмой раз играет в элитном дивизионе.