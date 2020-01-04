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НХЛ

Голкипер "Вегаса" Флери отказался от участия в Матче звезд НХЛ

Его заменит вратарь "Ванкувера" Якоб Маркстрём
Марк-Андре Флери AP Photo/John Locher
Описание
Марк-Андре Флери
© AP Photo/John Locher

ТАСС, 4 января. Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас" Марк-Андре Флери принял решение отказаться от участия в Матче звезд НХЛ - 2020. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу НХЛ.

Причины отказа 35-летнего хоккеиста не сообщаются. Согласно правилам лиги, за отказ от участия в Матче звезд игрок будет дисквалифицирован на одну игру регулярного чемпионата. Вместо канадца участие в игре примет шведский голкипер "Ванкувера" Якоб Маркстрём.

Ранее от участия в Матче звезд отказался российский нападающий Александр Овечкин, который был в третий раз подряд выбран капитаном сборной Столичного дивизиона. 34-летний россиянин мотивировал отказ желанием подготовиться к плей-офф.

Единственным россиянином, который сыграет в Матче звезд, станет Артемий Панарин, он вошел в состав команды Столичного дивизиона. Для 28-летнего нападающего "Нью-Йорк Рейнджерс" этот Матч звезд станет дебютным. Окончательные списки участников будут утверждены 10 января по итогам голосования болельщиков.

Звездный уик-энд пройдет с 25 по 26 января 2020 года в Сент-Луисе.

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