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Ралли Дакар

Чагин: организаторы "Дакара" обладают опытом для проведения ралли в Саудовской Аравии

С 1978 до 2008 года гонка проходила в Африке, с 2009-го до 2020-го - в Южной Америке
Руководитель команды "Камаз-мастер" Владимир Чагин Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Руководитель команды "Камаз-мастер" Владимир Чагин
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Организаторы "Дакара" обладают необходимым опытом для успешного проведения ралли-марафона в Саудовской Аравии. Такое мнение в интервью ТАСС высказал руководитель команды "Камаз-мастер" Владимир Чагин.

Ралли-марафон "Дакар" был основан в 1978 году. До 2008 года основная часть гонки проходила по территории Африки. В 2009 году из-за угрозы террористических актов соревнования были перенесены в Южную Америку. В 2020 году ралли впервые проходит по территории Саудовской Аравии, соревнования стартовали в воскресенье и завершатся 17 января.

"Организаторы имеют большой опыт начиная с африканского "Дакара", пройдя южноамериканские маршруты. Уверен, что у них получится сделать гонку на том же уровне организации и не менее интересной. Как это получится, расскажу после финиша", - сказал Чагин.

Экипажи команды "Камаз-мастер" 16 раз выигрывали ралли-марафон "Дакар", Чагин семь раз становился победителем. В ралли 2020 года принимают участие четыре экипажа российской команды - Эдуарда Николаева, Дмитрия Сотникова, Андрея Каргинова и Антона Шибалова.

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