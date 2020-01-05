"Нэшвилл" победил "Лос-Анджелес" в матче НХЛ. Тренин забросил вторую шайбу в сезоне

ТАСС, 5 января. "Нэшвилл" на выезде переиграл "Лос-Анджелес" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Одну из шайб в составе гостей забросил российский форвард Яков Тренин (50-я минута). Также у "Нэшвилла" отличились Рокко Гримальди (11), Райан Джохансен (20) и Крейг Смит (51). У "Лос-Анджелеса" шайбу забросил Алекс Иафалло (26).

Тренин провел на льду 12 минут 27 секунд, нанес два броска в створ ворот и завершил матч с показателем полезности +1. Россиянин провел седьмой матч в сезоне и набрал третье очко (две шайбы + одна передача). Также в матче принял участие российский форвард Николай Прохоркин ("Лос-Анджелес"), который сыграл 11 минут 15 секунд, ни разу не попал в створ и завершил матч с показателем полезности -1.

"Нэшвилл" занимает 11-е место в Западной конференции, набрав 44 очка в 40 матчах. "Лос-Анджелес" идет 14-м в Западной конференции, в активе клуба 38 очков в 43 играх. В следующем матче "Нэшвилл" на выезде сыграет с "Анахаймом" в понедельник, "Лос-Анджелес" примет "Коламбус" во вторник.