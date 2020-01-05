{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

"Нэшвилл" победил "Лос-Анджелес" в матче НХЛ. Тренин забросил вторую шайбу в сезоне

Встреча завершилась со счетом 4:1

ТАСС, 5 января. "Нэшвилл" на выезде переиграл "Лос-Анджелес" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Одну из шайб в составе гостей забросил российский форвард Яков Тренин (50-я минута). Также у "Нэшвилла" отличились Рокко Гримальди (11), Райан Джохансен (20) и Крейг Смит (51). У "Лос-Анджелеса" шайбу забросил Алекс Иафалло (26).

Тренин провел на льду 12 минут 27 секунд, нанес два броска в створ ворот и завершил матч с показателем полезности +1. Россиянин провел седьмой матч в сезоне и набрал третье очко (две шайбы + одна передача). Также в матче принял участие российский форвард Николай Прохоркин ("Лос-Анджелес"), который сыграл 11 минут 15 секунд, ни разу не попал в створ и завершил матч с показателем полезности -1.

"Нэшвилл" занимает 11-е место в Западной конференции, набрав 44 очка в 40 матчах. "Лос-Анджелес" идет 14-м в Западной конференции, в активе клуба 38 очков в 43 играх. В следующем матче "Нэшвилл" на выезде сыграет с "Анахаймом" в понедельник, "Лос-Анджелес" примет "Коламбус" во вторник.

Реклама на ТАСС
НХЛ
Шайба Бучневича не спасла "Рейнджерс" от поражения в матче НХЛ с "Ванкувером"
"Ванкувер" одержал седьмую победу подряд в регулярном чемпионате НХЛ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС