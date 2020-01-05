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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Ларионов: российские хоккеисты не будут играть от обороны в финале МЧМ

По словам помощника главного тренера сборной России, канадцы сейчас представляют собой совсем другую команду, что была на старте турнира

ОСТРАВА /Чехия/, 5 января. /ТАСС/. Сборная России в финальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею с командой Канады не будет играть от обороны. Об этом журналистам рассказал помощник главного тренера российской сборной Игорь Ларионов.

Встреча состоится в воскресенье и начнется в 21:00 мск.

"Мы хотим играть агрессивно, сегодня вы это увидите. Мы ни в коем случае не будем играть от обороны, отступать от своего плана не будем. Мы играем в хоккей, который присущ этой команде, который ребята взяли на вооружение и который нравится болельщикам", - подчеркнул Ларионов.

В матче группового этапа турнира 28 декабря сборная России нанесла канадцам самое крупное поражение в их истории на молодежных чемпионатах мира - 6:0. "Сборная Канады сейчас - это совсем другая команда, как и мы. Поэтому матч сегодня обещает быть интересным. Это должен быть прекрасный матч и праздник мирового хоккея, наши ребята к этому готовы", - отметил Ларионов.

В субботу сборная России в полуфинале переиграла команду Швеции со счетом 5:4 в овертйаме, а канадцы разгромили финнов (5:0). "Мы вчера играли против очень сильной команды, которая играет в такой же хоккей, ориентированный на атаку и контроль шайбы. Игра была эмоциональной в плане хоккея, плюс овертайм, а у канадцев вчера матч был не самый легкий, но и не самый трудный. Но все самые лучшие победы достаются в трудной борьбе, мы идем от матча к матчу и чем тяжелее, тем победа будет слаще", - заключил Ларионов.

Сборные России и Канады восемь раз встречались между собой в финалах молодежных чемпионатов мира. В активе каждой из команд по четыре победы.

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