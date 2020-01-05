Экстремальный марафон "Полюс холода" в 40-градусные морозы прошел в Якутии

ЯКУТСК, 5 января. /ТАСС/. Экстремальный марафон "Полюс холода" прошел в Якутии в 40-градусные морозы, в нем приняли участие 28 спортсменов. Забег был приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщила ТАСС председатель общественного совета партийного проекта "Историческая память" Саргылана Неустроева.

Экстремальный марафон "Полюс Холода" проходит в январе второй год подряд, дистанция пролегает от села Оймякон до села Томтор Оймяконского района.

"Марафон стартовал в Оймяконе в 10:00 по местному времени (03:00 мск) и закончился в 15:00 (08:00). В забеге, который в этом году посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, приняло участие 28 спортсменов. Два спортсмена сошли с трассы. Помимо полного марафона, были дополнительно [введены] три дистанции для любителей - на 5 км, 10 км, 20 км, в полном марафоне участвовали шестеро мужчин и четыре женщины", - сказала Неустроева.

Спортсмены выступили в следующих возрастных категориях: 18-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 и старше. Первое место среди мужчин от 18 до 39 лет занял Василий Лукин, преодолевший дистанцию за 3 часа 32 минуты 4 секунды. В мужском забеге от 40 до 49 лет первым стал Гаврил Филлипов (4:21.12), от 50 до 59 лет - Илья Пестрев (3:51.59). Среди женщин в возрастной категории от 18 до 39 лет первой стала Александра Митина (4:33.43), от 40 до 49 лет - Анастасия Степанова (4:59.07).

Неустроева отметила, что для участников забега после каждых 10 км на дистанции были установлены палатки с питанием. Также было обеспечено сопровождение участников забега машинами, где находились судейская коллегия с медицинскими работниками.

5 января на старте, в Оймяконе, была зафиксирована температура минус 41 градус. А к финишу, в Томторе, температура понизилась до минус 45 градусов. Оймякон известен как один из полюсов холода и входит в список населенных пунктов с самыми экстремальными условиями для жизни человека.