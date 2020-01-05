ТАСС, 5 января. Российская теннисистка Мария Шарапова пожертвовала $25 тыс. на борьбу с лесными пожарами в Австралии. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

"Последние 15 лет Австралия в январе на месяц становилась моим домом (в эти сроки проходит Australian Open - прим. ТАСС). Тяжело видеть то, как пожары уничтожают земли, прекрасные семьи и животных. Я хотела бы внести пожертвование в размере $ 25 тыс.", - написала Шарапова.