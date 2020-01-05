ТАСС, 5 января. Российская теннисистка Мария Шарапова пожертвовала $25 тыс. на борьбу с лесными пожарами в Австралии. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.
"Последние 15 лет Австралия в январе на месяц становилась моим домом (в эти сроки проходит Australian Open - прим. ТАСС). Тяжело видеть то, как пожары уничтожают земли, прекрасные семьи и животных. Я хотела бы внести пожертвование в размере $ 25 тыс.", - написала Шарапова.
The month of January in Australia has been my for the past 15 years. Watching the fires destroy the lands, it’s beautiful families and communities of animals is deeply. I would like to begin my donation at 25K. @DjokerNole, would you match my donation? #letsallcometogether— Maria Sharapova (@MariaSharapova) January 5, 2020
Масштабные лесные пожары охватили восточное побережье Австралии в середине октября прошлого года. К настоящему моменту огнем охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, несколько регионов на южном побережье закрыты для туристов, а их жители получили предписание о срочной эвакуации. В результате пожаров уничтожены порядка 6 млн гектаров леса, около 2 тыс. жилых домов и порядка 3 тыс. административных и хозяйственных построек. На протяжении всего пожарного сезона, начавшегося в феврале 2019 года, в огне погибли 23 человека, в том числе трое пожарных, шесть человек пропали без вести.
Australian Open пройдет в Мельбурне c 20 января по 2 февраля.