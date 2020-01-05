Фетисов: разгром канадцев от россиян в группе на МЧМ станет стимулом для них в финале

МОСКВА, 5 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Поражение канадских хоккеистов на групповой стадии молодежного чемпионата мира от россиян со счетом 0:6 станет дополнительным стимулом для них перед финалом турнира. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

Матч Канада - Россия состоится в чешской Остраве в воскресенье, начало - 21:00 мск.

"Любая из двух команд может выиграть. У нас хороший настрой на каждую игру, есть драйв. Канадцы хорошо обучены в хоккейном плане, это структурная, системная команда. У них есть еще дополнительная мотивация после поражения со счетом 0:6 на групповом этапе", - сказал Фетисов.