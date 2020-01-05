Эксперт: сборная России должна справиться с эмоциями в начале финала МЧМ с канадцами

МОСКВА, 5 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российские хоккеисты должны справиться с эмоциями в начале финала молодежного чемпионата мира против команды Канады. Такое мнение ТАСС высказал чемпион мира среди молодежных команд 1992 года Ильдар Мухометов.
Сборные России и Канады сыграют в воскресенье в чешской Остраве, начало встречи - 21:00 мск. В полуфинальной игре со шведами (5:4 ОТ) россияне пропустили три шайбы, находясь в меньшинстве.
"Надеюсь, что ребята справятся с эмоциями, которые будут их захлестывать в начале матча. Поэтому надо поменьше удаляться, канадцы хорошо играют в большинстве, а у нас не идет игра в меньшинстве", - сказал Мухометов.
На групповой стадии россияне разгромили канадцев со счетом 6:0. "Канадцы сделают определенные выводы. Я бы отметил, что наши тренеры рассматривают игру нашей команды как быструю, атакующую, т. е. играть нужно от самих себя, а не подстраиваться под соперника. Соответственно, наша команда проанализирует прошлый матч, но будет действовать в своем стиле", - отметил специалист.
По его словам, начало матча ожидается быстрым, с обоюдными атаками. "Игра при этом может быть немного нервной, но в середине и к концу первого периода игра успокоится и будет тактической, все будет зависеть от того, кто первым откроет счет. Все будет зависеть от того, кто будет лучше подготовлен и кому лучше повезет. Что касается разгрома в полуфинале (канадцы победили финнов со счетом 5:0 - прим. ТАСС), то финны надеялись на сдерживающую игру, потом забить и отзащищаться, однако с канадцами такое не прошло - те использовали свои моменты и довели игру до победы", - подчеркнул Мухометов.
Главный тренер сборной России Валерий Брагин отмечал, что в финале в воротах должен сыграть Амир Мифтахов, который заменил в третьем периоде полуфинального матча Ярослава Аскарова после четвертой пропущенной шайбы. "Психологически он [Аскаров] немножко не готов, в таком возрасте хоккеисты подвержены таким эмоциональным колебаниям, и он не может после пропущенных одной-двух шайб восстановиться, продолжить игру дальше на таком же хорошем уровне. Сыграл фактор того, что Аскаров пропустил быстрый гол, потом пропускал в меньшинстве, ему забивали с дальней дистанции. Да, перед его воротами был трафик, но такие голы немного вышибают молодых вратарей из игры, и я думаю, в психологическом плане он не был готов к такому стрессу", - заключил Мухометов.