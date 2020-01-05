Эксперт: сборная России должна справиться с эмоциями в начале финала МЧМ с канадцами

МОСКВА, 5 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российские хоккеисты должны справиться с эмоциями в начале финала молодежного чемпионата мира против команды Канады. Такое мнение ТАСС высказал чемпион мира среди молодежных команд 1992 года Ильдар Мухометов.

Фетисов: разгром канадцев от россиян в группе на МЧМ станет стимулом для них в финале

Сборные России и Канады сыграют в воскресенье в чешской Остраве, начало встречи - 21:00 мск. В полуфинальной игре со шведами (5:4 ОТ) россияне пропустили три шайбы, находясь в меньшинстве.

"Надеюсь, что ребята справятся с эмоциями, которые будут их захлестывать в начале матча. Поэтому надо поменьше удаляться, канадцы хорошо играют в большинстве, а у нас не идет игра в меньшинстве", - сказал Мухометов.

На групповой стадии россияне разгромили канадцев со счетом 6:0. "Канадцы сделают определенные выводы. Я бы отметил, что наши тренеры рассматривают игру нашей команды как быструю, атакующую, т. е. играть нужно от самих себя, а не подстраиваться под соперника. Соответственно, наша команда проанализирует прошлый матч, но будет действовать в своем стиле", - отметил специалист.