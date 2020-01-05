Вновь подвела реализация. "Спартак" дома проиграл московскому "Динамо" в матче КХЛ

В течение всех трех периодов "Спартак" владел игровым преимуществом, особенно оно было заметно в третьем периоде. Всего красно-белые нанесли 34 броска по воротам Ивана Бочарова, но ни разу шайба в сетке не оказалась. "Надо работать над реализацией. Уверенность есть, но опять же, не хватает реализации", - подчеркнул после игры Знарок.

Со словами своего тренера согласился защитник Патрик Херсли, который в беседе с ТАСС призвал не сильно расстраивается из-за слабой реализации. "Я бы не сказал, что у нас серьезно страдает реализация, просто в одной игре везет, в другой - вратарь будет выручать или просто не везти. Я бы не стал говорить, что у нас есть проблема с реализацией, после одной игры не стоит так сильно переживать", - отметил собеседник ТАСС.

Еще одной из причин поражения в прошедшей встрече болельщики назвали неправильно выбранную тактику при игре в большинстве. В частности, большие вопросы вызывает нахождение защитника Максима Гончарова на пяточке, когда красно-белые имеют численное преимущество. В середине второго периода Знарок убрал Гончарова из спецбригады большинства, поскольку хоккеист до этого не реализовал несколько отличных шансов у ворот соперника.

Всего команды провели между собой 80 матчей в разных турнирах, "Динамо" одержало 47 (две в овертайме и три - по буллитам) побед, "Спартак" выиграл 27 (две в овертайме, три - по буллитам) встреч, еще шесть матчей завершились ничейным результатом. Последние пять сезонов статус фаворита встречи не постоянен, например, в последних трех матчах победу одерживало "Динамо". А вот до этого "Спартак" оставался непобедимым шесть игр.

Встреча началась с минуты молчания в память о бывшем владельце и вице-президенте "Спартака" Гелани Товбулатове, который скончался в субботу на 68-м году жизни. Товбулатов был учредителем и президентом международного турнира Кубок "Спартака", проводившегося летом с 1994 по 2007 год. С 1994 по 2001 год в нем участвовала сборная "Звезд России", составленная из российских игроков, выступавших в Национальной хоккейной лиге. Товбулатов занимал пост вице-президента "Спартака" с 1993 по 1999 год.

Не забиваешь ты - забивают тебе

Игра началась с отличного шанса, который упустил Гончаров, хоккеист при выходе на ворота Бочарова пробил выше. Наказание было скорым, на девятой минуте при первой игре в большинстве "Динамо" реализовало свой шанс, Андре Петерссон вовремя подставил клюшку под бросок своего партнера, и шайба залетела в нижний угол. После этого "Спартак" имел несколько возможностей сравнять счет при игре в большинстве, но реализация подводила красно-белых на завершающей стадии атаки.