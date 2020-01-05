Вновь подвела реализация. "Спартак" дома проиграл московскому "Динамо" в матче КХЛ

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Московский "Спартак" проиграл столичному "Динамо" со счетом 0:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Это поражение стало третьим подряд для подопечных Олега Знарка.
В течение всех трех периодов "Спартак" владел игровым преимуществом, особенно оно было заметно в третьем периоде. Всего красно-белые нанесли 34 броска по воротам Ивана Бочарова, но ни разу шайба в сетке не оказалась. "Надо работать над реализацией. Уверенность есть, но опять же, не хватает реализации", - подчеркнул после игры Знарок.
Со словами своего тренера согласился защитник Патрик Херсли, который в беседе с ТАСС призвал не сильно расстраивается из-за слабой реализации. "Я бы не сказал, что у нас серьезно страдает реализация, просто в одной игре везет, в другой - вратарь будет выручать или просто не везти. Я бы не стал говорить, что у нас есть проблема с реализацией, после одной игры не стоит так сильно переживать", - отметил собеседник ТАСС.
Еще одной из причин поражения в прошедшей встрече болельщики назвали неправильно выбранную тактику при игре в большинстве. В частности, большие вопросы вызывает нахождение защитника Максима Гончарова на пяточке, когда красно-белые имеют численное преимущество. В середине второго периода Знарок убрал Гончарова из спецбригады большинства, поскольку хоккеист до этого не реализовал несколько отличных шансов у ворот соперника.
Всего команды провели между собой 80 матчей в разных турнирах, "Динамо" одержало 47 (две в овертайме и три - по буллитам) побед, "Спартак" выиграл 27 (две в овертайме, три - по буллитам) встреч, еще шесть матчей завершились ничейным результатом. Последние пять сезонов статус фаворита встречи не постоянен, например, в последних трех матчах победу одерживало "Динамо". А вот до этого "Спартак" оставался непобедимым шесть игр.
Встреча началась с минуты молчания в память о бывшем владельце и вице-президенте "Спартака" Гелани Товбулатове, который скончался в субботу на 68-м году жизни. Товбулатов был учредителем и президентом международного турнира Кубок "Спартака", проводившегося летом с 1994 по 2007 год. С 1994 по 2001 год в нем участвовала сборная "Звезд России", составленная из российских игроков, выступавших в Национальной хоккейной лиге. Товбулатов занимал пост вице-президента "Спартака" с 1993 по 1999 год.
Не забиваешь ты - забивают тебе
Игра началась с отличного шанса, который упустил Гончаров, хоккеист при выходе на ворота Бочарова пробил выше. Наказание было скорым, на девятой минуте при первой игре в большинстве "Динамо" реализовало свой шанс, Андре Петерссон вовремя подставил клюшку под бросок своего партнера, и шайба залетела в нижний угол. После этого "Спартак" имел несколько возможностей сравнять счет при игре в большинстве, но реализация подводила красно-белых на завершающей стадии атаки.
В конце первого периода нападающий "Динамо" Дмитрий Яшкин перехватил шайбу, вырвался один на один с вратарем "Спартака" Юлиусом Гудачеком, защитнику Дмитрию Вишневскому пришлось нарушать правила в самый последний момент, и судья назначил буллит. В итоге чешский форвард бесхитростно исполнил штрафной бросок и счет остался прежним.
Болельщики "Спартака" ждали, что их любимчики смогут преобразовать преимущество в гол, но вторая шайба Петерссона на девятой секунде второго периода во многом убила эти надежды. "Быстрый гол в начале второго периода очень помог нам, облегчил ситуацию", - заявил после игры главный тренер "Динамо" Владимир Крикунов. Передачу на Петерссона исполнил Вадим Шипачев, который стал автором двух голевых пасов в прошедшей игре, хоккеист продлил свою результативную серию до семи матчей (3 шайбы + 9 передач), всего в активе 32-летнего форварда 51 (12+39) очко в 45 матчах текущего сезона, что является лучшим результатом в лиге.
Еще одну прекрасную возможность в середине второго периода не использовал нападающий "Спартака" Илья Зубов, форвард выскочил один на один, но при попытке ложного замаха упустил шайбу далеко от себя. Нельзя не отметить и прекрасную игру Бочарова. Вратарь во втором матче подряд смог сохранить свои ворота в неприкосновенности, всего в активе 24-летнего вратаря теперь пять "сухих" матчей в текущем сезоне.
В третьем периоде "Динамо" практически не атаковало, могло подолгу находиться на своей зоне и даже не пытаться переходить в атаку. Бело-голубые поддерживали высокий уровень свежести игроков частыми сменами, действовали очень дисциплинированно, не давая особых поводов судьям для удаления. Все попытки "Спартака" забить гол были тщетны, а на последних секундах матча Яшкин отправил шайбу в пустые ворота и установил окончательный счет - 3:0. Всего на игре присутствовало 11290 зрителей, что стало лучшим показателем посещаемости домашних матчей "Спартака" в текущем сезоне.
Тяжелая игра
На послематчевой пресс-конференции Крикунов отметил большой вклад Бочарова в победу своих подопечных. "Тяжелая игра, больше моментов было у "Спартака". У нас в первую очередь хорошо сыграл вратарь. Мы старались перехватывать атаки соперника, играть на контратаках", - заявил специалист.
"Преимущество переходило от одной команды к другой, была равная игра, но мы использовали свои моменты, и вот результат. Всегда приятно забивать, особенно две шайбы", - отметил главная звезда матча Петерссон.
Знарок же в очередной раз подчеркнул, что его команде не хватает реализации.
В турнирной таблице Западной конференции "Динамо" занимает третье место после 45 матчей, имея в активе 60 очков, "Спартак" идет пятым с 54 баллами после 44 встреч. В следующем матче подопечные Крикунова 7 декабря примут хабаровский "Амур", а команда Знарка в тот же день дома встретится с петербургским СКА.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|43
|26
|3
|2
|0
|3
|9
|141-71
|65
|2
|СКА
|45
|19
|5
|5
|2
|3
|11
|119-91
|63
|3
|Динамо Мск
|45
|22
|4
|1
|4
|2
|12
|131-99
|60
|4
|Йокерит
|42
|19
|5
|1
|3
|4
|10
|125-108
|57
|5
|Спартак
|44
|17
|3
|4
|1
|5
|14
|120-104
|54
|6
|Локомотив
|45
|17
|3
|5
|1
|2
|17
|121-113
|53
|7
|Витязь
|44
|16
|2
|4
|4
|3
|15
|93-109
|51
|8
|Торпедо
|44
|16
|4
|2
|3
|1
|18
|124-118
|48
|9
|Сочи
|44
|13
|3
|1
|1
|6
|20
|91-117
|41
|10
|Северсталь
|45
|8
|3
|4
|3
|6
|21
|91-127
|39
|11
|Динамо Р
|44
|9
|5
|0
|1
|2
|27
|78-132
|31
|12
|Динамо Мн
|44
|7
|2
|1
|5
|5
|24
|96-154
|30
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|41
|26
|1
|2
|3
|1
|8
|120-72
|62
|2
|Авангард
|44
|23
|1
|3
|2
|4
|11
|115-85
|60
|3
|Барыс
|43
|18
|5
|1
|0
|7
|12
|98-88
|55
|4
|Автомобилист
|43
|16
|7
|1
|2
|4
|13
|109-102
|54
|5
|Металлург Мг
|45
|16
|2
|4
|4
|3
|16
|105-98
|51
|6
|Куньлунь
|46
|15
|3
|3
|3
|3
|19
|100-114
|48
|7
|Сибирь
|43
|19
|1
|1
|3
|2
|17
|91-97
|47
|8
|Салават Юлаев
|42
|16
|4
|1
|5
|0
|16
|99-94
|47
|9
|Адмирал
|42
|13
|4
|4
|1
|2
|18
|91-105
|45
|10
|Нефтехимик
|44
|13
|2
|4
|2
|4
|19
|102-113
|44
|11
|Амур
|43
|14
|1
|3
|2
|3
|20
|82-93
|41
|12
|Трактор
|45
|14
|3
|0
|2
|1
|25
|91-119
|37