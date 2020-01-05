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КХЛ

Вновь подвела реализация. "Спартак" дома проиграл московскому "Динамо" в матче КХЛ

Всего красно-белые нанесли 34 броска по воротам соперника, но ни разу шайба в сетке не оказалась
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Московский "Спартак" проиграл столичному "Динамо" со счетом 0:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Это поражение стало третьим подряд для подопечных Олега Знарка.

В течение всех трех периодов "Спартак" владел игровым преимуществом, особенно оно было заметно в третьем периоде. Всего красно-белые нанесли 34 броска по воротам Ивана Бочарова, но ни разу шайба в сетке не оказалась. "Надо работать над реализацией. Уверенность есть, но опять же, не хватает реализации", - подчеркнул после игры Знарок.

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Со словами своего тренера согласился защитник Патрик Херсли, который в беседе с ТАСС призвал не сильно расстраивается из-за слабой реализации. "Я бы не сказал, что у нас серьезно страдает реализация, просто в одной игре везет, в другой - вратарь будет выручать или просто не везти. Я бы не стал говорить, что у нас есть проблема с реализацией, после одной игры не стоит так сильно переживать", - отметил собеседник ТАСС.

Еще одной из причин поражения в прошедшей встрече болельщики назвали неправильно выбранную тактику при игре в большинстве. В частности, большие вопросы вызывает нахождение защитника Максима Гончарова на пяточке, когда красно-белые имеют численное преимущество. В середине второго периода Знарок убрал Гончарова из спецбригады большинства, поскольку хоккеист до этого не реализовал несколько отличных шансов у ворот соперника.

Всего команды провели между собой 80 матчей в разных турнирах, "Динамо" одержало 47 (две в овертайме и три - по буллитам) побед, "Спартак" выиграл 27 (две в овертайме, три - по буллитам) встреч, еще шесть матчей завершились ничейным результатом. Последние пять сезонов статус фаворита встречи не постоянен, например, в последних трех матчах победу одерживало "Динамо". А вот до этого "Спартак" оставался непобедимым шесть игр.

Встреча началась с минуты молчания в память о бывшем владельце и вице-президенте "Спартака" Гелани Товбулатове, который скончался в субботу на 68-м году жизни. Товбулатов был учредителем и президентом международного турнира Кубок "Спартака", проводившегося летом с 1994 по 2007 год. С 1994 по 2001 год в нем участвовала сборная "Звезд России", составленная из российских игроков, выступавших в Национальной хоккейной лиге. Товбулатов занимал пост вице-президента "Спартака" с 1993 по 1999 год.

Не забиваешь ты - забивают тебе

Игра началась с отличного шанса, который упустил Гончаров, хоккеист при выходе на ворота Бочарова пробил выше. Наказание было скорым, на девятой минуте при первой игре в большинстве "Динамо" реализовало свой шанс, Андре Петерссон вовремя подставил клюшку под бросок своего партнера, и шайба залетела в нижний угол. После этого "Спартак" имел несколько возможностей сравнять счет при игре в большинстве, но реализация подводила красно-белых на завершающей стадии атаки.

КХЛ

В конце первого периода нападающий "Динамо" Дмитрий Яшкин перехватил шайбу, вырвался один на один с вратарем "Спартака" Юлиусом Гудачеком, защитнику Дмитрию Вишневскому пришлось нарушать правила в самый последний момент, и судья назначил буллит. В итоге чешский форвард бесхитростно исполнил штрафной бросок и счет остался прежним.

Болельщики "Спартака" ждали, что их любимчики смогут преобразовать преимущество в гол, но вторая шайба Петерссона на девятой секунде второго периода во многом убила эти надежды. "Быстрый гол в начале второго периода очень помог нам, облегчил ситуацию", - заявил после игры главный тренер "Динамо" Владимир Крикунов. Передачу на Петерссона исполнил Вадим Шипачев, который стал автором двух голевых пасов в прошедшей игре, хоккеист продлил свою результативную серию до семи матчей (3 шайбы + 9 передач), всего в активе 32-летнего форварда 51 (12+39) очко в 45 матчах текущего сезона, что является лучшим результатом в лиге.

Еще одну прекрасную возможность в середине второго периода не использовал нападающий "Спартака" Илья Зубов, форвард выскочил один на один, но при попытке ложного замаха упустил шайбу далеко от себя. Нельзя не отметить и прекрасную игру Бочарова. Вратарь во втором матче подряд смог сохранить свои ворота в неприкосновенности, всего в активе 24-летнего вратаря теперь пять "сухих" матчей в текущем сезоне.

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В третьем периоде "Динамо" практически не атаковало, могло подолгу находиться на своей зоне и даже не пытаться переходить в атаку. Бело-голубые поддерживали высокий уровень свежести игроков частыми сменами, действовали очень дисциплинированно, не давая особых поводов судьям для удаления. Все попытки "Спартака" забить гол были тщетны, а на последних секундах матча Яшкин отправил шайбу в пустые ворота и установил окончательный счет - 3:0. Всего на игре присутствовало 11290 зрителей, что стало лучшим показателем посещаемости домашних матчей "Спартака" в текущем сезоне.

Тяжелая игра

На послематчевой пресс-конференции Крикунов отметил большой вклад Бочарова в победу своих подопечных. "Тяжелая игра, больше моментов было у "Спартака". У нас в первую очередь хорошо сыграл вратарь. Мы старались перехватывать атаки соперника, играть на контратаках", - заявил специалист.

"Преимущество переходило от одной команды к другой, была равная игра, но мы использовали свои моменты, и вот результат. Всегда приятно забивать, особенно две шайбы", - отметил главная звезда матча Петерссон.

Знарок же в очередной раз подчеркнул, что его команде не хватает реализации.

В турнирной таблице Западной конференции "Динамо" занимает третье место после 45 матчей, имея в активе 60 очков, "Спартак" идет пятым с 54 баллами после 44 встреч. В следующем матче подопечные Крикунова 7 декабря примут хабаровский "Амур", а команда Знарка в тот же день дома встретится с петербургским СКА.

Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА432632039141-7165
2СКА4519552311119-9163
3Динамо Мск4522414212131-9960
4Йокерит4219513410125-10857
5Спартак4417341514120-10454
6Локомотив4517351217121-11353
7Витязь441624431593-10951
8Торпедо4416423118124-11848
9Сочи441331162091-11741
10Северсталь45834362191-12739
11Динамо Р44950122778-13231
12Динамо Мн44721552496-15430
Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс412612318120-7262
2Авангард4423132411115-8560
3Барыс431851071298-8855
4Автомобилист4316712413109-10254
5Металлург Мг4516244316105-9851
6Куньлунь4615333319100-11448
7Сибирь431911321791-9747
8Салават Юлаев421641501699-9447
9Адмирал421344121891-10545
10Нефтехимик4413242419102-11344
11Амур431413232082-9341
12Трактор451430212591-11937

 

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