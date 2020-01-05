Зеппельт обвинил главу Международной федерации тяжелой атлетики в покрывательстве допинга

БЕРЛИН, 5 января. /ТАСС/. Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт обвинил президента Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Тамаша Аяна в участии в коррупционных схемах и покрывательстве спортсменов, уличенных в допинге. Аян стал героем нового документального фильма Зеппельта, показанного в воскресенье на телеканале ARD.

В нем сообщается, что IWF на многих международных соревнованиях, в числе которых чемпионаты мира и Европы, уполномочивало проводить допинг-контроль Венгерское антидопинговое агентство (Hunado), специалисты которого получали денежное вознаграждение за молчание в случае обнаружения манипуляций с пробами спортсменов. Зеппельт обращает внимание на штрафы, которые выплачивают национальные федерации в IWF. Так, например, в различных отчетных документах Азербайджан по состоянию на 2013 год сначала фигурировал как задолжавшая IWF $500 тыс. страна, а позже внезапно исчез. Делается вывод, что Аян может обогащаться таким образом, поскольку многие штрафы платятся в наличных, а не переводами.

Зеппельт приводит документы о суммах, направленных Международным олимпийским комитетом (МОК) в IWF, это более $23 млн в период с 1992 года. По информации журналиста ARD, Аян инициировал перевод платежей на банковские счета в Швейцарии, эти транши не были указаны в финансовой отчетности федерации. Также Зеппельт утверждает, что половина из 450 медалистов Олимпийских игр и чемпионатов мира с 2008 по 2017 год не подвергались допинг-контролю во время тренировочного процесса в год достижения ими успехов, при этом большая часть этих спортсменов - россияне.

Аяну 80 лет, он возглавляет IWF с 2000 года, ранее он занимал должность вице-президента (1970-1976) и генерального секретаря организации (1976-2000). Он являлся членом МОК с 2000 по 2010 год, а также являлся членом совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В ноябре 2017 года независимая комиссия рекомендовала IWF сотрудничать с Канадским центром по вопросам этики в спорте, институтом Национальных антидопинговых организаций и WADA в целях разработки более эффективных способов взятия допинг-проб во внесоревновательный период в странах с высоким уровнем риска употребления запрещенных веществ. Также рекомендовалось ввести новое правило в антидопинговой политике IWF, согласно которому, если национальная федерация не выполняет свои антидопинговые обязанности и не может обеспечить выступление на соревнованиях чистых спортсменов от своей страны, то она потеряет право на участие в международных турнирах на срок до четырех лет. В марте 2018 года WADA подтвердило соответствие IWF кодексу организации.