Замула: российские хоккеисты упустили победу в финале молодежного ЧМ по своей вине

ОСТРАВА /Чехия/, 6 января. /ТАСС/. Сборная России упустила победу в финале молодежного чемпионата мира над канадцами по своей вине. Такое мнение журналистам высказал защитник российской сборной Егор Замула.

В воскресенье сборная России уступила в финале молодежного чемпионата мира команде Канады со счетом 3:4. По ходу третьего периода россияне вели со счетом 3:1.

"Это наша вина. У нас была такая команда, что мы доминировали над всеми. Старались выиграть, но проиграли. Уже ничего не изменить, идем дальше", - сказал Замула.

Нападающий Никита Александров, признанный лучшим игроком финала в составе россиян, считает, что команду подвела дисциплина. "У меня просто нет слов, ничего не могу сказать. Бились до конца, но не хватило. Удалений очень много, так матч и отдали", - отметил Александров.

Следующий молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир.