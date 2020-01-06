"Нэшвилл" проиграл "Анахайму" в серии буллитов в матче НХЛ. Тренин сделал передачу

ТАСС, 6 января. "Анахайм" обыграл "Нэшвилл" в серии буллитов со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Анахайма" заброшенными шайбами отметились Адам Хенрик (13-я, 38-я минуты), Кэм Фаулер (33) и Даниэль Спронг (35), автором победного буллита стал Райан Гетцлаф. У "Нэшвилла" отличились Остин Уотсон (20), Крэйг Смит (23, 45) и Рокко Гримальди (47).

В эпизоде с первым голом "Нэшвилла" результативной передачей отметился российский нападающий Яков Тренин. В текущем сезоне он провел в НХЛ восемь матчей, в которых забросил две шайбы и сделал две передачи.

В турнирной таблице Западной конференции "Анахайм" занимает 14-е место, набрав в 42 матчах 39 очков, "Нэшвилл" с 45 очками после 41 игры идет 11-м. В следующем матче "Анахайм" примет "Коламбус", "Нэшвилл" на своем льду сыграет с "Бостоном", обе встречи пройдут 8 января.