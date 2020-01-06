Ватутин: БК ЦСКА нужно усиление, но подписывать игроков ради галочки клуб не будет

"Это [подписание новичков] необходимо, но подписывать игроков ради галочки, чтобы сказать - вот взяли игрока Х и думаем, что усилились, мы не будем. Нужны баскетболисты, обладающие нужным функционалом, способные играть на определенных позициях, - сказал Ватутин. - Скауты ведут ежедневный поиск исполнителей, которые устроили бы тренерский штаб".

"Кроме того, не забывайте, что одного нашего желания мало, нужно еще согласие самого игрока на переход и его клуба, потому как достойных свободных агентов в межсезонье не бывает. Если кто-то думает, что в Москву стоит очередь игроков, то это не так, и финансовый фактор далеко не всегда решающий. Есть определенные задумки, но пока все в работе", - добавил он.

"Химки" прервали четырехматчевую победную серию ЦСКА в турнире. В таблице лиги "Химки" занимают первое место, одержав 12 побед в 13 матчах. ЦСКА идет вторым, потерпев в 14 встречах четыре поражения.

"Поздравляю всех с наступающим Рождеством, конечно, жаль, что нашим болельщикам мы как минимум не подняли настроение в сочельник, будем исправляться. С учетом наших проблем с травмами поражение не могу назвать неожиданным, что, впрочем, не умаляет заслуг "Химок", которые провели отличный матч. Очень расстраивает, что лазарет ЦСКА пополнил Хэккетт, который получил перелом мизинца и выбыл надолго. У нас стало меньше еще на одного бойца, но мы продолжим бороться и искать выход, но теперь от каждого потребуется еще больше усилий и самоотверженности", - сказал Ватутин.

ЦСКА в Единой лиге ВТБ 20 января сыграет на выезде с петербургским "Зенитом", ранее армейцы в Евролиге встретятся в гостях с немецкой "Баварией" (10 января), сыграют дома с испанскими "Реалом" (14 января) и "Басконией" (17 января).