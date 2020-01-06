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Единая лига ВТБ

Ватутин: БК ЦСКА нужно усиление, но подписывать игроков ради галочки клуб не будет

По словам президента клуба, скауты ведут ежедневный поиск исполнителей, которые устроили бы тренерский штаб
Президент ЦСКА Андрей Ватутин Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Президент ЦСКА Андрей Ватутин
© Антон Новодережкин/ТАСС

МЫТИЩИ /Московская область/, 6 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольному ЦСКА необходимо усиление, но приобретать новых игроков ради галочки клуб не будет. Об этом ТАСС заявил президент армейского клуба Андрей Ватутин.

Баскетболисты "Химок" в понедельник победили ЦСКА со счетом 96:80 в матче Единой лиги ВТБ. Встреча прошла на "Арене-Мытищи" в присутствии 6877 зрителей.

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"Это [подписание новичков] необходимо, но подписывать игроков ради галочки, чтобы сказать - вот взяли игрока Х и думаем, что усилились, мы не будем. Нужны баскетболисты, обладающие нужным функционалом, способные играть на определенных позициях, - сказал Ватутин. - Скауты ведут ежедневный поиск исполнителей, которые устроили бы тренерский штаб".

"Кроме того, не забывайте, что одного нашего желания мало, нужно еще согласие самого игрока на переход и его клуба, потому как достойных свободных агентов в межсезонье не бывает. Если кто-то думает, что в Москву стоит очередь игроков, то это не так, и финансовый фактор далеко не всегда решающий. Есть определенные задумки, но пока все в работе", - добавил он.

"Химки" прервали четырехматчевую победную серию ЦСКА в турнире. В таблице лиги "Химки" занимают первое место, одержав 12 побед в 13 матчах. ЦСКА идет вторым, потерпев в 14 встречах четыре поражения.

"Поздравляю всех с наступающим Рождеством, конечно, жаль, что нашим болельщикам мы как минимум не подняли настроение в сочельник, будем исправляться. С учетом наших проблем с травмами поражение не могу назвать неожиданным, что, впрочем, не умаляет заслуг "Химок", которые провели отличный матч. Очень расстраивает, что лазарет ЦСКА пополнил Хэккетт, который получил перелом мизинца и выбыл надолго. У нас стало меньше еще на одного бойца, но мы продолжим бороться и искать выход, но теперь от каждого потребуется еще больше усилий и самоотверженности", - сказал Ватутин.

ЦСКА в Единой лиге ВТБ 20 января сыграет на выезде с петербургским "Зенитом", ранее армейцы в Евролиге встретятся в гостях с немецкой "Баварией" (10 января), сыграют дома с испанскими "Реалом" (14 января) и "Басконией" (17 января).

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