Ларионов: решение "Матч ТВ" показать во время финала матч за золото МЧМ-2011 непонятно

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Помощник главного тренера молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов считает непонятным решение телеканала "Матч ТВ" показать параллельно с финалом чемпионата мира между командами России и Канады финальную игру турнира 2011 года. Об этом он рассказал журналистам.

Сборная России по хоккею вернулась в Москву с молодежного чемпионата мира

"Матч ТВ" параллельно с прямой трансляцией финала на Первом канале показал решающую игру молодежного чемпионата мира девятилетней давности, в котором сборная России обыграла команду Канады со счетом 5:3.

"Это не могли перепутать - мы сегодня живем в XXI веке, и такие вещи не должны происходить. Какая-то непонятная акция, полный непрофессионализм имел место вчера, очень большой минус для "Матч ТВ", - сказал Ларионов. - Когда ребята играют за золото, показывают потрясающую игру, транслировать матч почти 10-летней давности не очень хорошо".

После трансляции некоторые болельщики стали поздравлять нынешнюю команду с победой, хотя она на самом деле уступила в финале канадцам в Остраве со счетом 3:4. "Я не читаю мысли людей", - отметил Ларионов.