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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Ларионов: решение "Матч ТВ" показать во время финала матч за золото МЧМ-2011 непонятно

После трансляции некоторые болельщики стали поздравлять нынешнюю команду с победой, хотя она на самом деле уступила в финале
Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Помощник главного тренера молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов считает непонятным решение телеканала "Матч ТВ" показать параллельно с финалом чемпионата мира между командами России и Канады финальную игру турнира 2011 года. Об этом он рассказал журналистам.

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"Матч ТВ" параллельно с прямой трансляцией финала на Первом канале показал решающую игру молодежного чемпионата мира девятилетней давности, в котором сборная России обыграла команду Канады со счетом 5:3.

"Это не могли перепутать - мы сегодня живем в XXI веке, и такие вещи не должны происходить. Какая-то непонятная акция, полный непрофессионализм имел место вчера, очень большой минус для "Матч ТВ", - сказал Ларионов. - Когда ребята играют за золото, показывают потрясающую игру, транслировать матч почти 10-летней давности не очень хорошо".

После трансляции некоторые болельщики стали поздравлять нынешнюю команду с победой, хотя она на самом деле уступила в финале канадцам в Остраве со счетом 3:4. "Я не читаю мысли людей", - отметил Ларионов.

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