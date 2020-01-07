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Зимние олимпийские виды спорта

Российский биатлонист Халили выступит на юниорском чемпионате мира

21-летний спортсмен пробился в основной состав национальной команды на январские этапы Кубка мира

МОСКВА, 7 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский биатлонист Карим Халили выступит на юниорском чемпионате мира в Швейцарии. Об этом ТАСС сообщил старший тренер национальной команды Сергей Белозеров.

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21-летний Халили благодаря декабрьским результатам на Кубке IBU пробился в основной состав национальной команды на январские этапы Кубка мира. Чемпионат мира среди юниоров пройдет в Ленцерхайде с 26 января по 2 февраля.

"Мы решили не дергать его, в состав на юниорский чемпионат мира он включен тренерским решением, без отбора", - сказал Белозеров.

Полный состав сборной на юниорский чемпионат мира будет сформирован после 8 января, когда завершатся отборочные соревнования.

Взрослый чемпионат мира по биатлону в этом сезоне пройдет с 13 по 23 февраля в Антхольце (Италия).

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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