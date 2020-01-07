Гонщик Васильев сошел с дистанции ралли "Дакар" из-за возгорания автомобиля

ТАСС, 7 января. Российский гонщик Владимир Васильев, выступающий на автомобиле "Мини", завершил выступление на ралли-марафоне "Дакар", который проходит в Саудовской Аравии. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

На 284 км спецучастка третьего этапа автомобиль российского пилота загорелся. Васильев и его штурман украинец Виталий Евтехов благополучно выбрались из машины и не пострадали. Экипаж вынужден завершить выступление в ралли.

После двух этапов Васильев занимал 11-е место в зачете автомобилей и уступал лидеру аргентинцу Орландо Терранове 29 минут 23 секунды.

Васильев в пятый раз принимал участие в "Дакаре", его лучшим результатом является финиш на пятом месте в 2015 году.

Ралли-марафон "Дакар" 2020 года завершится 17 января.