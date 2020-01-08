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НХЛ

Голкипер "Рейнджерс" Шестеркин одержал победу в дебютном матче в НХЛ

Нью-йоркский клуб обыграл "Колорадо" со счетом 5:3
Игорь Шестеркин AP Photo/Frank Franklin II
Описание
Игорь Шестеркин
© AP Photo/Frank Franklin II

ТАСС, 8 января. "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграли "Колорадо" со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Крис Крайдер (9-я минута), Мика Зибанежад (16), Брэди Шей (29), Райан Строум (34) и российский форвард Артемий Панарин (60). У проигравших отличились Джей Ти Комфер (5, 32) и Натан Маккиннон (7). Голевой передачей отметился еще один российский нападающий Валерий Ничушкин.

Панарин также сделал две передачи, он был признан первой звездой матча. Теперь в этом сезоне на его счету 58 (23+35) очков, у Ничушкина - 16 (7+9).

Дебютный матч в НХЛ провел 24-летний российский голкипер Игорь Шестеркин, который отразил 29 из 32 бросков.

"Рейнджерс" задрафтовал Шестеркина в 2014 году под 118-м номером. Голкипер подписал контракт с клубом из Нью-Йорка в мае прошлого года. За "Хартфорд Вулф Пэк" в Американской хоккейной лиге (АХЛ) Шестеркин провел в текущем сезоне 23 встречи, три из которых "на ноль", и одержал 15 побед. 4 января Шестеркин был получил приглашение на участие в Матче звезд АХЛ.

В турнирной таблице Восточной конференции "Рейнджерс" занимают 12-е место, набрав 44 очка в 42 матчах. "Колорадо" расположился на второй строчке на Западе с 54 очками в 44 встречах.

Ковальчук не спас "Монреаль"

В другом матче дня "Детройт" дома обыграл "Монреаль" со счетом 4:3. Российский форвард гостей Илья Ковальчук отметился двумя голевыми передачами. "Монреаль" потерпел седьмое поражение подряд, команда занимает 13-е место в Восточной конференции с 43 очками в 44 матчах.

Для 36-летнего Ковальчука это была вторая встреча за канадский клуб, с которым он подписал контракт 3 января. Всего на его счету теперь 12 очков (3+9) в текущем сезоне НХЛ.

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