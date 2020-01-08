Японский фигурист Уно не примет участие в Турнире четырех континентов

ТАСС, 8 января. Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года фигурист Сёма Уно отказался от участия в Турнире четырех континентов. Комментарий спортсмена приводит издание Nikkan sports.

22-летний японский фигурист решил сконцентрироваться на подготовке к чемпионату мира, который пройдет в Монреале с 16 по 22 марта.

"С начала года мы сменили место тренировочного лагеря. Нам нужно привыкнуть к новым условиям, - отметил Уно. - Мне предстоит повысить уровень прыжков к чемпионату мира, для этого мой тренер Стефан Ламбьель разработал специальную программу. Я осознанно пропускаю Турнир четырех континентов, приношу извинения за неудобства всем, кто ждал моего участия в этом соревновании".

Уно является серебряным призером Олимпиады-2018, победителем командного чемпионата мира (2017), а также двукратным серебряным призером чемпионатов мира (2017, 2018). На Турнире четырех континентов Уно завоевывал золото (2019), серебро (2018) и бронзу (2017).

Турнир четырех континентов 2020 года пройдет в Сеуле с 4 по 9 февраля.