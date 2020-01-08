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НХЛ

Александр Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ

В победном матче с "Оттавой" капитан "Вашингтона" отметился дублем
Александр Овечкин AP Photo/Alex Brandon
Описание
Александр Овечкин
© AP Photo/Alex Brandon

ТАСС, 8 января. Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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"Вашингтон" в ночь на среду дома разгромил "Оттаву" со счетом 6:1. Овечкин отметился двумя заброшенными шайбами. 34-летний россиянин сравнялся с финном Теему Селянне по числу голов за карьеру (684), они делят 11-е место в истории лиги.

Первой звездой дня стал канадский нападающий "Тампы" Картер Верхэйг, оформивший хет-трик в домашнем матче с "Ванкувером" (9:2).

Третьей звездой дня признан датский форвард "Детройта" Франс Нильсен, забросивший две шайбы в домашнем матче с "Монреалем" (4:3).

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