Руководство НХЛ обеспокоено отказом Овечкина сыграть в Матче звезд второй год подряд

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли обеспокоен тем, что Александр Овечкин второй раз подряд отказался от участия в Матче звезд, он опасается, что это может стать трендом среди других игроков лиги. Его слова приводит "Газета.Ru" со ссылкой на ESPN.

34-летний Овечкин 28 декабря объявил об отказе от участия в Матче звезд НХЛ, чтобы в лучшей форме подойти к плей-офф. В прошлом году россиянин отказался от участия в Матче звезд по аналогичной причине. За пропуск мероприятия игрок будет дисквалифицирован на одну игру регулярного чемпионата.

"Я был первым, кто встал на защиту Овечкина в прошлом году, когда он принял решение пропустить розыгрыш того года, потому что он многое сделал для имиджа лиги. Но пропуск двух матчей подряд, пожалуй, является тем случаем, когда нам стоит обратиться в профсоюз игроков, чтобы это не стало трендом", - заявил Дэйли.

Овечкин был вызван на Матч звезд 11-й раз, однако принимал участие только в семи из них. В 2012 году он бойкотировал мероприятие, сославшись на трехматчевую дисквалификацию, которую он получил незадолго до этого, в 2016 году Овечкин не поехал на Матч звезд из-за травмы, его заменил Евгений Кузнецов. В текущем сезоне Овечкин провел 44 матча в регулярном чемпионате, в активе капитана "Вашингтона" 42 (26+16) очка. Звездный уик-энд пройдет с 25 по 26 января 2020 года в Сент-Луисе.